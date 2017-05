Amazon Channels steht vor dem Start in Deutschland

© Amazon

Bereits in Kürze wird Amazon einen weiteren Schritt unternehmen, um hierzulande auf dem TV-Markt Fuß zu fassen. Nach dem Start einer ersten Eigenproduktion folgt mit Amazon Channels nun der Launch einer Art Pay-TV-Plattform für Dritte.



20.05.2017 - 15:16 Uhr von Alexander Krei 20.05.2017 - 15:16 Uhr

Amazon nimmt das lineare Fernsehen ins Visier und steht kurz vor dem Start eines OTT-Dienstes, der sowohl auf die lineare Ausstrahlung klassischer TV-Sender als auch auf On-Demand-Dienste setzt. Der Branchendienst Broadband TV spricht davon, dass der Start von Amazon Channels - so der Name des neuen Angebots - in Deutschland und Großbritannien unmittelbar bevorsteht. Entsprechende Informationen liegen auch dem Medienmagazin DWDL.de vor.

Dem Bericht zufolge werden zum Start 25 Pay-TV-Kanäle mit an Bord sein, die Prime-Kunden einzeln dazubuchen können. Amazon wollte sich zunächst nicht dazu äußern, allerdings wird in der Branche bereits seit einigen Monaten über den Launch von Amazon Channels spekuliert. In den USA ist das Angebot, das Drittanbietern eine zusätzliche Verbreitungsplattform bietet, bereits seit Ende 2015 am Start und umfasst bekannte Sender-Marken wie HBO, Starz oder Showtime.

Mit dem Aufbau einer solchen Pay-TV-Plattform geht Amazon den nächsten Schritt, mit dem der hiesige Fernsehmarkt aufgemischt werden soll. Erst kürzlich hatte das Unternehmen mit "You are Wanted" erstmals eine deutsche Serien-Eigenproduktion an den Start gebracht.

