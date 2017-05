Starke Konkurrenz: RTL II verschiebt "Promis am Herd"

© RTL II

Eigentlich hat RTL II jüngst angekündigt, Ende Juni die zweite Ausgabe der Kochshow "Promis am Herd" zeigen zu wollen. Nun macht der Sender einen Rückzieher: An dem ursprünglich geplanten Tag könnte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielen.



23.05.2017 - 15:17 Uhr von Timo Niemeier 23.05.2017 - 15:17 Uhr

Erst vor wenigen Tagen kündigte RTL II an, am 29. Juni die zweite Ausgabe von "Promis am Herd" zu zeigen (DWDL.de berichtete). Die Kochshow mit Giovanni Zarrella lief Ende letzten Jahres erstmals im Programm des Senders und konnte mit 4,0 Prozent noch nicht überzeugen - hinzu kamen deutliche Ähnlichkeiten mit dem Vox-Format "Grill den Henssler". Nun hat RTL II den Termin für die zweite Ausgabe wieder abgesagt - und ein Blick auf das Programm der Konkurrenz zeigt auch, warum das wohl passiert sein könnte.

Am 29. Juni zeigt Das Erste nämlich das Halbfinale des Confed Cups - gut möglich also, dass "Promis am Herd" gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hätte antreten müssen. Und obwohl noch gar nicht klar ist, ob sich das Team von Jogi Löw überhaupt für das Halbfinale qualifiziert, will man bei RTL II offenbar kein Risiko eingehen. Stattdessen zeigt der Sender lieber alte Folgen von "Die Kochprofis" und "Frauentausch". Einen Ersatztermin für "Promis am Herd" hat RTL II derweil noch nicht bekanntgegeben.

