RTL Nitro macht mit "American Crime" nahtlos weiter

Bei der Ausstrahlung von "American Crime" drückt RTL Nitro mächtig auf die Tube. Nach dem Ende der ersten Staffel wird der Sender ab Juni direkt die zweite zeigen. In den USA ist die Produktion der Serie jüngst nach drei Staffeln eingestellt worden.



23.05.2017 - 15:50 Uhr von Alexander Krei 23.05.2017 - 15:50 Uhr

Ab dem 7. Juni strahlt RTL Nitro die neue US-Serie "American Crime" aus, in der es um Rassendiskriminierung und Ressentiments schwarzer Menschen in den USA geht. Wer Gefallen an der Umsetzung findet, kann schon bald auch die zweite Staffel sehen - deren Ausstrahlung schließt sich nämlich nahtlos an die erste an. Los geht es bereits am Mittwoch, den 5. Juli. Auch hier zeigt RTL Nitro wieder jeweils mittwochs ab 22:00 Uhr gleich drei Folgen am Stück.

In den USA war kürzlich bereits die dritte und zugleich letzte Staffel zu sehen, wobei jeder Durchlauf in sich geschlossen ist und einen anderen Fall erzählt. Nach einem Drehbuch des Oscar-prämierten Autors John Ridley ("12 Years a Slave") und mit Oscar-Preisträger Timothy Hutton ("Leverage") in der Hauptrolle wirft die US-Drama-Serie in der zweiten Staffel einen Blick auf das aktuelle Amerika und verknüpft gesellschaftliche Themen mit einer fiktiven Crime-Story.

Und darum geht es: Sexuelle Orientierung und gesellschaftliche Klassenunterschiede sorgen für Zündstoff, als verstörende Fotos vom Highschoolschüler Taylor Blaine nach einer Schulparty im Netz erscheinen. Die Umstände werden komplizierter, als Taylors Mutter Spieler des Basketballteams der Privatschule beschuldigt, ihren Sohn unter Drogen gesetzt, missbraucht und Fotos davon online veröffentlicht zu haben. Cheftrainer Dan Sullivan versucht, die Mannschaft zusammenzuhalten und verdrängt dabei, wie zerrüttet seine eigene Familie ist.

Und auch im Falle der Doku-Reihe "SAS: Wer wagt, gewinnt" drückt RTL Nitro auf die Tube. Die zweite Staffel rund um das harte Auswahlverfahren für die Spezialeinheit der britischen Armee ist ab dem 6. Juli jeweils donnerstags um 21:55 Uhr im Anschluss an "American Ninja Warrior" zu sehen.



