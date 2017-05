ARD und ZDF mit "Brennpunkt" und "ZDF spezial"

© ARD/ZDF

ARD und ZDF haben für Dienstagabend Programmänderungen angekündigt: In einem "Brennpunkt" und einem "ZDF spezial" wollen sich die Sender noch einmal intensiv mit dem Anschlag in Manchester auseinandersetzen.



23.05.2017 - 16:32 Uhr von Timo Niemeier 23.05.2017 - 16:32 Uhr

Bei einem Selbstmordattentat sind am Montagabend in Manchester nach derzeitigem Kenntnisstand 22 Menschen getötet worden. N24 und n-tv berichten schon den ganzen Tag über das Attentat und seine möglichen Auswirkungen und auch bei ARD und ZDF ist der Anschlag in den Nachrichtensendungen das Topthema. Das Erste hat sein reguläres Programm am Dienstag um 16 Uhr für eine Stunde unterbrochen und zeigt eine "Tagesschau extra". Darüber hinaus wird es aber auch am Abend zu Änderungen kommen.

So zeigt Das Erste im Anschluss an die "Tagesschau" einen "Brennpunkt", um sich noch einmal intensiv mit den Geschehnissen auseinanderzusetzen. Moderiert wird die Sendung von Susanne Stichler. Sie spricht unter anderem mit dem Terrorexperten Peter Neumann vom Kings College über mögliche Hintergründe des Attentats. Zur aktuellen Bedrohungslage in Deutschland spricht Bundesinnenminister Thomas de Mazière. Die Primetime-Serien verschieben sich entsprechend nach hinten.

Auch das ZDF hat eine Sondersendung angekündigt: Im Anschluss an "heute", das wie immer um 19 Uhr zu sehen sein wird, zeigt der Sender ab 19:20 Uhr ein fünfzehnminütiges "ZDF spezial", das von Antje Pieper moderiert wird. Im Anschluss zeigt der Sender wie gehabt die "Rosenheim-Cops", die "ZDFzeit"-Doku verschiebt sich leicht und beginnt um 20:25 Uhr.

