A&E und History auch weiterhin bei Sky zu sehen

© A+E Networks

A+E Networks und Sky Deutschland haben ihre bestehende Partnerschaft verlängert, A&E und History sind damit auch weiterhin über die Pay-TV-Plattform zu sehen. Die Sender entgehen damit dem Schicksal einiger Konkurrenten.



24.05.2017 - 10:49 Uhr von Timo Niemeier 24.05.2017 - 10:49 Uhr

Mit Amazon Channels ist gerade erst ein Dienst gestartet, der kleinen Sendern, die bei Sky nicht mehr erwünscht sind, eine neue Heimat bietet (DWDL.de berichtete). Zuletzt flogen bei Sky ja einige Kanäle aus dem Angebot. A+E Networks entgeht diesem Schicksal nun mit seinen zwei Sendern A&E und History. Die seit 2009 bestehende Zusammenarbeit mit Sky wurde um mehrere Jahre verlängert, teilte das Unternehmen nun mit. A&E und History sind damit auch weiterhin in Deutschland und Österreich via Sky zu empfangen.

Ein History-Highlight der kommenden Monate ist die dreiteilige Dokumentation "Guardians of Heritage - Hüter der Geschichte", in der auch Hannes Jaenicke zu sehen sein wird (DWDL.de berichtete). Bei A&E befasst sich die ehemalige "King of Queens"-Darstellerin Leah Remini bereits ab dieser Woche mit ihrer Scientology-Vergangenheit.

Constanze Gilles, Vice President Partner Channels bei Sky Deutschland, sagt, Sky bleibe die "Nummer eins" für alle Dokufans. "Wir freuen uns auf die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit mit A+E Networks, die sicherstellt, dass unsere Kunden auch weiterhin tolle Programme der zwei Sender genießen können", so Gilles. Andreas Weinek, Geschäftsführer von A+E Networks Germany, ergänzt: "Die äußerst positive Zusammenarbeit mit Sky setzt sich fort. Sky Abonnenten kommen weiterhin in den Genuss zahlreicher Highlights und vielfach preisgekrönter Eigenproduktionen, für die unsere Sender History und A&E stehen. Durch die Verbreitung des Doku-Senders History und des Dokutainment-Senders A&E kann Sky von zwei der weltweit erfolgreichsten nichtfiktionalen Sendermarken profitieren."

Teilen