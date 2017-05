Grimme Online Award: News-Chatbot Resi nachnominiert

© Grimme-Institut

28 Nominierungen hat es bislang für den diesjährigen Grimme Online Award gegeben, in der Kategorie Spezial kommt nun noch eine weitere hinzu. Das Grimme-Institut hat den News-Chatbot Resi von Martin Hoffmann nachnominiert.



24.05.2017 - 14:37 Uhr von Timo Niemeier 24.05.2017 - 14:37 Uhr

Anfang Mai hat das Grimme-Institut die 28 Nominierten für den Grimme Online Award 2017 bekanntgegeben (DWDL.de berichtete). Nun kommt mit der App Resi noch ein weiterer Nominierter hinzu. Die App spielt Nachrichten im Chat-Dialog aus, das soll vor allem junge Menschen ansprechen. Entwickelt wurde die App von Martin Hoffmann, dem früheren Social-Media-Leiter von WeltN24. "Dieses Format für die Informationsvermittlung zu nutzen, ist ein innovativer Weg", sagt die Juryvorsitzende Esther Schulz nun.

Nachnominiert wurde Resi in der Kategorie Spezial, damit stehen nun insgesamt 29 Angebote zur Wahl beim Grimme Online Award 2017. Die Preisverleihung findet am 30. Juni in der Kölner Flora statt. Bis zum 22. Juni kann auf der Webseite des Grimme Online Awards über alle Nominierten abgestimmt werden - das Angebot mit den meisten Stimmen erhält den Publikumspreis.

News-Chatbots sind seit einiger Zeit beliebt, Anfang des Jahres starteten die Öffentlich-Rechtlichen über Funk, ihr junges Angebot, ein ähnliches Angebot unter dem Namen Novi. Resi-Entwickler Martin Hoffmann zeigte sich damals verärgert über die Konkurrenz von ARD und ZDF (DWDL.de berichtete).

Teilen