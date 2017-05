Multichannel: Rocket Beans kehren zu Twitch zurück

© Rocket Beans TV

Der erfolgreiche Internetsender Rocket Beans TV kehrt nicht mal ein Jahr nach ihrem Rückzug zu Twitch zurück. Von YouTube wollen sich die Bohnen allerdings nicht verabschieden. Vielmehr ist von einer "Multichannel-Strategie" die Rede.



29.05.2017 - 16:23 Uhr von Alexander Krei 29.05.2017 - 16:23 Uhr

Zum 1. September vergangenen Jahres zog der Online-Sender Rocket Beans TV mit seinem Live-Programm von Twitch zu YouTube. Mit dem Schritt wollte man sich breiter aufstelen und verstärkt auch Non-Gaming-Zuschauern den Zugriff auf die Inhalte erleichtern, hieß es damals (DWDL.de berichtete). Umso überraschender, dass man schon bald auch wieder auf Twitch vertreten sein wird. Ab Mittwoch um 19:00 Uhr wollen die "Bohnen" ihr Programm zusätzlich über die soziale Videoplattform verbreiten - an der Präsenz auf YouTube und waipu.tv ändert sich dadurch nichts. Zudem bleibt der Livestream auf der eigenen Website freilich erhalten.

"Mit Twitch steuert unsere Rakete einen vertrauten Planeten an und wir freuen uns darauf, die erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen. Wir verfolgen so weiter unsere Strategie, Rocket Beans TV möglichst auf den Plattformen anzubieten, auf denen unsere Zuschauer unterwegs sind", so Programmdirektor Michael Petrescu über die Strategie. Im Live-Betrieb wird auf allen Kanälen dasselbe Programm übertragen, als VoD-Mediathek setzt RBTV weiter primär auf YouTube. Für Twitch will man künftig allerdings zwei exklusive "Let’s Plays" pro Woche produzieren, die nach der Live-Ausstrahlung im regulären Programm ausschließlich in der Twitch-Mediathek als VoD abrufbar sein werden.

Im Chat können sich die Zuschauer austauschen, das laufende Programm kommentieren und dieses durch Votings beeinflussen. Twitch- und YouTube-User sollen hier in Zukunft gleichrangig behandelt werden. Ein "passiver" Super-Chat auf rocketbeans.tv sammelt alle Beiträge in einem Chat-Fenster, sodass die Moderatoren on air auf alle User-Stimmen gleichermaßen eingehen können. Für die aktive Beteiligung entscheiden die User, ob sie im Twitch- oder YouTube-Chat kommunizieren wollen. Bei der Teilnahme an interaktiven Formaten sollen die Antworten aus beiden CHats zusammengerechnet werden.

Bei Twitch zeigt man sich angesichts des Comebacks zufrieden. "Die Bohnen haben 2015 auf Twitch einen historischen Raketenstart hingelegt und die Grenzen von Online-TV gesprengt. Die einzigartige Community der Rocket Beans hat Twitch in den letzten Jahren ungemein bereichert und wir freuen uns, unseren gemeinsamen Communities wieder die Möglichkeit zu geben, Rocket Beans TV auf Twitch zu sehen", so Simon Koschel, Partnerships Manager DACH bei Twitch.

