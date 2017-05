TNT Comedy zeigt "I'm Sorry" einen Monat nach US-Start

© truTV

Im Juli geht in den USA die neue Comedy "I'm Sorry" von und mit Andrea Savage auf Sendung, einen Monat später ist die Serie auch in Deutschland zu sehen. TNT Comedy zeigt die Folgen immer am Donnerstagabend.



31.05.2017 - 13:57 Uhr von Timo Niemeier 31.05.2017 - 13:57 Uhr

Serien-Nachschub für TNT Comedy: Ab dem 10. August zeigt der Sender die neue US-Comedy "I'm Sorry". Los geht's ab 21:25 Uhr mit einer Doppelfolge. In den Wochen danach ist nur noch eine Episode pro Woche zu sehen, dann allerdings immer eine halbe Stunde später - um 21:25 Uhr zeigt TNT Comedy ab Woche zwei eine Folge der Serie in Wiederholung. Die erste Staffel umfasst zehn 30-minütige Folgen und startet auch in den USA erst am 12. Juli. Gezeigt wird "I'm Sorry" in den USA auf dem Turner-Sender truTV.

Die Idee zur Serie stammt von Andrea Savage, die gleichzeitig als Drehbuchautorin und Produzentin der Show fungiert und in die Hauptrolle einer selbstbewussten Working Mum schlüpft. "I'm Sorry" handelt von Andrea, die Comedy-Autorin, Ehefrau und Mutter ist. Etwas zu unreif und mit einem Hang zu Neurosen manövriert sie sich durch den Alltag einer berufstätigen Mutter. Dabei bringt sie sich unfreiwillig komisch in missliche Lebenslagen. So referiert sie etwas zu laut über die Auswirkungen einer Geburt oder will auf einem Kindergeburtstag die Ehre einer ehemaligen Pornodarstellerin retten.

Darüber hinaus sind in der Serie auch Andreas Ehemann Mike (Tom Everett Scott), die keineswegs auf den Mund gefallene Tochter Amelia (Olive Petrucci), Freund und Kollege Kyle (Jason Mantzoukas), ihr Bruder (Nelson Franklin) und die geschiedenen Eltern (Martin Mull und Kathy Baker) zu sehen. Als ausführende Produzenten fungieren neben Andrea Savage Jessica Elbaum, Jason Zaro, Billy Rosenberg, Will Ferrell, Adam McKay, Andy Samberg, Jorma Taccone und Akiva Schaffer.

