Am Mittwoch dieser Woche präsentierte Henrik Pabst, Chief Content Officer der ProSiebenSat.1 Media SE, intern eine neue Struktur für ein konsequenteres „Crossplattform“-Denken: Das Unternehmen will seine Inhalte künftig zentraler aussteuern bzw. ausspielen und schafft dafür neue Verantwortlichkeiten in seiner „Content Factory“. Auf der Strecke bleiben dabei nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de die Rollen der Senderchefs nach klassischem Verständnis.

© Seven.One / Niederbuchner / Müller; Hannes Hiller

© Amelie Niederbuchner/Seven.One Entertainment Group

© Seven.One / Benedikt Müller Arne Neumann

Neumann ist seit November 2022 im Unternehmen, seit November 2023 schon Senior Vice President Windowing.

„Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer schauen unsere Inhalte auf unterschiedlichen Plattformen. Darauf richten wir unsere Struktur konsequent aus: Für eine maximale Gesamtreichweite müssen wir unser Windowing über alle digitalen Wege und Plattformen und unsere linearen Sender zentral steuern. Zudem organisieren wir unser Content-Team nach Genres“, erklärt Henrik Pabst im Gespräch mit DWDL.de zur Neuaufstellung.

Kabel Eins wird künftig „repräsentiert“ von Felix von Mengden. Sixx, ProSieben Maxx, Sat.1 Gold und Kabel Eins Doku von Ellen Koch und Joyn von Jenny Beavers. Andere Bereiche bleiben unangetastet: Chefredaktion und Sport etwa und auch in den neuen Teams unter Rasmus & Hiller bleibt viel vertraut. In Marc Rasmus’ Team führt Friederike Galley die Fiktion, Franziska von Malsen die Realitys, Stefan Vaupel Factual-Programme und Vaupel und Susanne Stipp Factual Entertainment. In Hillers Team ist Lizi Sofeso für „Show & Comedy Established Brands“ zuständig, Burkhardt Weiß für „Show & Comedy New Brands“.

Henrik Pabst: „So richten wir alle Inhalte in ihrer Erzählform und Konfektionierung optimal auf alle Plattformen aus. Gleichzeitig bleiben Sendermarken mit ihren hohen Reichweiten für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und den Werbemarkt wichtige Anker." Ob das auch ohne eigenständige Planung und Verantwortung in Form von Senderchefs möglich ist, wird sich bei ProSiebenSat.1 genauso zeigen wie in Köln bei RTL Deutschland, wo Vox bekanntlich inzwischen auch zentral mitgedacht wird.