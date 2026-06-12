Am Mittwoch dieser Woche präsentierte Henrik Pabst, Chief Content Officer der ProSiebenSat.1 Media SE, intern eine neue Struktur für ein konsequenteres „Crossplattform“-Denken: Das Unternehmen will seine Inhalte künftig zentraler aussteuern bzw. ausspielen und schafft dafür neue Verantwortlichkeiten in seiner „Content Factory“. Auf der Strecke bleiben dabei nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de die Rollen der Senderchefs nach klassischem Verständnis.

Hannes Hiller © Seven.One / Niederbuchner / Müller; Hannes Hiller
Hannes Hiller und Marc Rasmus erhalten neue Aufgaben: So verantwortet Hiller künftig das Team für die Bereiche „Show & Comedy - Established Brands“ und „Show & Comedy - New Brands“, während Rasmus die Teams für die Genres Fiktion, Reality, Factual und Factual Entertainment übernimmt. Das im Sinne einer Matrix-Struktur jeweils für alle Ausspielewege des Unternehmens. Hiller betreut also künftig auch Shows von Sat.1, Rasmus Realitys bei ProSieben oder Factual bei Kabel Eins.

Marc Rasmus © Amelie Niederbuchner/Seven.One Entertainment Group
Auf Anfrage von DWDL.de heißt es am Freitag bei ProSiebenSat.1: „In ihren Funktionen sind Marc Rasmus und Hannes Hiller für das Entwickeln von neuen Programmen und das Weiterentwickeln und Ausbauen unserer erfolgreichen Markenwelten verantwortlich.“ Außerdem bekräftigt man in Unterföhring, dass Rasmus weiterhin Sat.1 repräsentiere, Hiller ProSieben. Senderchefs sind sie aber nicht mehr, stattdessen „brand representatives“. Ist es also nur Wortklauberei? 

Arne Neumann © Seven.One / Benedikt Müller Arne Neumann
Nein, denn eine zentrale Änderung betrifft die Planung der Sender. Die liegt nicht mehr in den Händen von Rasmus und Hiller. Neuer starker Mann bei ProSiebenSat.1 an der Seite von Chief Content Officer Henrik Pabst ist Arne Neumann, in dessen Bereich Content Strategy & Windowing „zukünftig auch die Verantwortung für die übergreifende Sender- und Genre-Portfolio-Strategie und -Planung liege“, so die Bestätigung aus Unterföhring. Neumann ist seit November 2022 im Unternehmen, seit November 2023 schon Senior Vice President Windowing.

„Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer schauen unsere Inhalte auf unterschiedlichen Plattformen. Darauf richten wir unsere Struktur konsequent aus: Für eine maximale Gesamtreichweite müssen wir unser Windowing über alle digitalen Wege und Plattformen und unsere linearen Sender zentral steuern. Zudem organisieren wir unser Content-Team nach Genres“, erklärt Henrik Pabst im Gespräch mit DWDL.de zur Neuaufstellung.

Kabel Eins wird künftig „repräsentiert“ von Felix von Mengden. Sixx, ProSieben Maxx, Sat.1 Gold und Kabel Eins Doku von Ellen Koch und Joyn von Jenny Beavers. Andere Bereiche bleiben unangetastet: Chefredaktion und Sport etwa und auch in den neuen Teams unter Rasmus & Hiller bleibt viel vertraut. In Marc Rasmus’ Team führt Friederike Galley die Fiktion, Franziska von Malsen die Realitys, Stefan Vaupel Factual-Programme und Vaupel und Susanne Stipp Factual Entertainment. In Hillers Team ist Lizi Sofeso für „Show & Comedy Established Brands“ zuständig, Burkhardt Weiß für „Show & Comedy New Brands“.

Henrik Pabst: „So richten wir alle Inhalte in ihrer Erzählform und Konfektionierung optimal auf alle Plattformen aus. Gleichzeitig bleiben Sendermarken mit ihren hohen Reichweiten für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und den Werbemarkt wichtige Anker." Ob das auch ohne eigenständige Planung und Verantwortung in Form von Senderchefs möglich ist, wird sich bei ProSiebenSat.1 genauso zeigen wie in Köln bei RTL Deutschland, wo Vox bekanntlich inzwischen auch zentral mitgedacht wird.