BR und Funk schicken "iam.serafina" in die dritte Staffel

Die Snapchat-Soap "iam.serafina" geht in die mittlerweile dritte Staffel, bereits ab diesem Donnerstag sind für einen Monat lang neue Inhalte zu sehen. Wie gehabt kommen inzwischen auch andere soziale Medien zum Einsatz.



01.06.2017 - 08:00 Uhr von Timo Niemeier 01.06.2017 - 08:00 Uhr

Als der BR und Funk, das junge Angebot von ARD und ZDF, mit "iam.serafina" ein Format angekündigt haben, das überwiegend auf Snapchat stattfindet, wurden sie dafür noch belächelt. An diesem Donnerstag startet die Serie in ihre dritte Staffel. Wie schon zuletzt gibt es den Content auch bei Youtube und Instagram zu sehen (DWDL.de berichtete). Geplant sind während dieser Staffel auch erstmals Livestreams via Instagram, das war eigentlich schon für die zweite Staffel angekündigt. Vier Wochen lang gibt es mittwochs bis sonntags neue Inhalte von Serafina.





Los geht’s auf dem diesjährigen Webvideopreis, den die Hauptdarstellerin Serafina besucht, sie hat von ihrem guten Freund und Youtuber JokaH Tululu Karten bekommen. Als Youtuberin freut sie sich auf den Abend und will zusammen mit ihrer besten Freundin Vicky so viele Stars wie möglich treffen – auch, um sich Tipps für ihren eigenen Kanal zu holen, der sehr vielversprechend gestartet ist. Der Youtube-Talent-Managerin Pia gefallen ihre Videos. Sie stellt ihr einen erfolgversprechenden Vertrag in Aussicht. Es winken Ruhm und Geld – doch will sie das wirklich? Und wenn ja, um welchen Preis? Und dann taucht auch noch ein digitaler Stalker auf.

Beim BR zeigt man sich mit der Snapchat-Soap sehr zufrieden: Laut Sender verfolgten bis zu 24.000 Zuschauer die ersten beiden Staffeln. An ihrem (fiktiven) Geburtstag zählte Serafina 1.500 Nachrichten von ihren Fans. Entwickelt wurde "iam.serafina" von Puls, dem jungen Programm des BR.

