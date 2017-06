Vox zeigt neue "HTGAWM"-Folgen bereits ab Juli

© RTL Crime/ABC Studios

Ein Quotenerfolg ist "How to get away with murder" im deutschen Free-TV bislang nicht gewesen, das hält Vox dennoch nicht davon, ab Juli die neuen Folgen der dritten Staffel zu zeigen. Am Sendeplatz hat sich nichts geändert.



01.06.2017 - 14:23 Uhr von Timo Niemeier 01.06.2017 - 14:23 Uhr

Annalise Keating (Viola Davis) muss wieder zahlreiche Brandherde löschen: Ab dem 5. Juli zeigt Vox die 15 neuen Folgen der dritten Staffel von "How to get away with murder". Damit holt der Sender die Serie relativ schnell zurück, die zweite Staffel endete erst im Dezember des vergangenen Jahres. Davor mussten die Fans noch ein Jahr auf neue Folgen warten. Am Sendeplatz hat sich unterdessen nichts geändert: Vox zeigt die neuen Folgen wie gehabt am späten Mittwochabend ab 23:05 Uhr - dieses Mal allerdings nicht in Doppelfolgen. Im Vorfeld laufen zwei Folgen von "Rizzoli & Isles" sowie eine Episode "Major Crimes".

Bislang konnte die Serie von Shonda Rhimes nicht überzeugen: Die erste Staffel sahen bei Vox im Schnitt 1,18 Millionen Menschen, der durchschnittliche Marktanteil in der Zielgruppe betrug 6,1 Prozent, wobei im Verlauf der Staffel der Trend deutlich nach unten zeigte. Die zweite Staffel erreichte dann im Schnitt nur noch rund fünf Prozent. Anfangs war die Serie auch noch zur besten Sendezeit zu sehen, wanderte nach und nach aber immer weiter nach hinten.

Inhaltlich starten in den neuen Folgen die "Keating 5" in ihr zweites Jahr an der juristischen Fakultät. Doch die Vergangenheit wiegt noch immer schwer: Der Mord an Wes' leiblichem Vater bleibt ungelöst und Franks Aufenthaltsort ist noch immer unbekannt. Annalise beauftragt deshalb einen zwielichtigen Privatdetektiv, der Frank ausfindig machen soll. An der Uni widmet sie sich derweil einem neuen Lehr-Projekt: einer pro bono Rechtsklinik. Hierfür betraut sie ihre fünf auserwählten Studenten gleich mit einem ersten Fall. Gleichzeitig versucht ein Unbekannter, ihren Ruf an der Uni zu ruinieren: Er verteilt Flyer auf dem Campus, in denen sie als Killer angeprangert wird. Später gibt es noch einen Todesfall, mit dessen Folgen Annalise leben muss.

Teilen