© NBC Universal Networks

Wenige Wochen vor dem Start der ersten fiktionalen Eigenproduktion von 13th Street ist Senderchefin Katharina Behrends schon Feuer und Flamme. Eine zweite Staffel ist denkbar - und sogar den Grimme-Preis hat sie bereits im Kopf.



02.06.2017 - 20:44 Uhr von Alexander Krei 02.06.2017 - 20:44 Uhr

Etwas mehr als einen Monat vor dem Start von "Culpa - Niemand ist ohne Schuld", der ersten Serie von NBC Universal Global Networks Deutschlandm hat Geschäftsführerin Katharina Behrends mit "Blickpunkt Film" über das Projekt gesprochen. "Für die erste fiktionale Produktion habe ich mir bewusst Zeit genommen, weil wir als Pay-TV-Sender eine Verpflichtung haben: Die Serie sollte innovativ sein, etwas, das man sonst nirgendwo zu sehen bekommt", sagte sie. "Ich hatte auch den Eindruck, dass überall diese erste Serie von uns erwartet wurde. Daher wollte ich nichts falsch machen."

Dass die erste Serien-Produktion ihres Hauses für 13th Street gemacht wurde, hänge damit zusammen, dass es sich dabei um den erfolgreichste Fiction-Sender im Pay-TV-Markt handle. "Also musste die Serie zur Sendermarke passen. Sie sollte aber einen anderen Zugang zu dem Thema Crime & Thrill haben", so Behrends. "Es geht mehr um einen psychologischen Zugang, darum, was zwischen den Figuren passiert und nicht darum, wer der Täter ist. Dadurch, dass 'Culpa' sehr viel im Beichtstuhl spielt, ist es ist eine Art Kammerspiel, muss aber trotzdem seinen Spannungsbogen durchgehend halten."

Dass Konkurrent Turner mit "Add a Friend" und "Weinberg" bereits zwei deutsche Pay-TV-Serien gestartet hat, habe bei der Entscheidung allerdings keine Rolle gespielt, betonte die Senderchefin. "Natürlich begrüßen wir es, wenn auch andere Serien machen. Der Pay-TV-Markt ist groß. Wir sind zwar Konkurrenten, aber diese tollen Eigenproduktionen helfen allen." Die eigenen Erwartungen an "Culpa" sind indes hoch: "Vielleicht gewinnen wir ja sogar einen Grimme-Preis. Das wäre ebenfalls eine schöne Bestätigung", sagte Katharina Behrends zu "Blickpunkt Film" und kündigte vorsorglich schon mal an, "Culpa" dafür einzureichen.

Interesse an der Serie gibt es nach Angaben der Geschäftsführerin sogar bereits vom Free-TV - konkreter wurde sie zunächst jedoch nicht. Dafür scheint klar, dass man bei NBCUniversal inzwischen Blut geleckt hat. "Vermutlich würden wir das nächste Serienprojekt auch wieder mit 13th Street angehen. Da ist auch die Ausgangslage anders, weil es, anders als bei SyFy, keinen entsprechenden US-Sender gibt", erklärte Behrends. Ob "Culpa" in die zweite Staffel geht, ist allerdings noch nicht entschieden. "Mal schauen, ob wir mit 'Culpa' weitermachen. Das wäre eine Variante. Oder es geht in Richtung andere deutsche fiktionale Eigenproduktionen. Am besten beides."

Teilen