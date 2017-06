ZDFneo setzt seine Knast-Sitcom im Sommer fort

© ZDFneo/Stefan Erhard

Fans der ZDFneo-Sitcom "Im Knast" haben mehr als zwei Jahre auf eine Fortsetzung warten müssen, doch jetzt steht ein Ausstrahlungstermin fest: Die Serie wird Ende Juli mit sechs neuen Folgen in die zweite Staffel geschickt.



07.06.2017 - 15:00 Uhr von Alexander Krei 07.06.2017 - 15:00 Uhr

Mehr als zwei Jahre nach der Ausstrahlung der ersten Staffel wird ZDFneo seine Gefängnis-Sitcom "Im Knast" fortsetzen. Der Sender hat die Ausstrahlung von sechs neuen Folgen fürs Sommerprogramm in Aussicht gestellt: Los geht es ab dem 27. Juli jeweils donnerstags um 23:00 Uhr. Ab dem Erstsendetag werden zudem alle Folgen zum Binge-Watching in der Mediathek angeboten. In den Hauptrollen sind auch weiterhin Denis Moschitto, Manuel Rubey, Tristan Seith und Marleen Lohse zu sehen. Hinzu kommen Gastauftritte, darunter von ChrisTine Urspruch, Katy Karrenbauer, Sony Kraus und Martin Semmelrogge.

Und darum geht's: Die Knackis und Freunde Erdem, Manni und der Graf haben sich nicht gebessert und müssen weiterhin ihre Haftstrafe absitzen. Erdem ist und bleibt ein Möchtegern-Gangsterboss mit großem Herzen und noch größerer Klappe. Der Graf hat den Traum von vorzeitiger Haftentlassung aufgegeben und genießt hemmungslos bewusstseinserweiternde Substanzen. Manni, die gute Seele, wirkt zwischen den anderen finsteren Insassen immer noch wie ein deplatzierter Teddybär und findet das Leben im Knast dank seiner Freunde und Psychologin Nora Meindl recht in Ordnung.

Produziert wird "Im Knast" von Network Movie, Producerin ist Catrin Kaufmann. Als Headautor zeichnet Benjamin Karalic verantwortlich. Torsten Wacker und Daniel Rakete Siegel führen Regie, Kameramann ist Timo Schwarz. Die Redaktion im ZDF hat Silvia Hubrich.

