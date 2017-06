Böttinger moderiert neue Bücher-Sendung im WDR

© WDR / Encanto

Im Juli wird Moderatorin Bettina Böttinger im WDR Fernsehen ihrer Leidenschaft Lesen nachkommen. In zunächst vier Ausgaben von "Böttingers Bücher" soll es unter anderem um Geschichten und Autoren aus dem Westen gehen.



07.06.2017 - 18:23 Uhr von Alexander Krei 07.06.2017 - 18:23 Uhr

Seit vielen Jahren gehört Bettina Böttinger zu den bekanntesten Gesichtern des WDR Fernsehens. Jetzt bekommt die Moderatorin eine neue Sendung: Ab dem 3. Juli präsentiert sie jeweils montags um 22:40 Uhr das halbstündige Format "Böttingers Bücher", von dem zunächst vier Folgen geplant sind. Darin begibt sich Bettina Böttinger auf eine "Lesereise durch den Westen", wie es von Seiten des Senders heißt. Die Produktion übernimmt ihre Firma Encanto.

In der ersten Folge besucht sie den Bestseller-Autor Frank Schätzing in Köln - allerdings nicht an seinem Schreibtisch, sondern im Tonstudio, weil dessen zweite Leidenschaft die Musik ist. Das wiederum verbindet Schätzing mit Hanns-Josef Orthell, den Bettina Böttinger ebenfalls in der ersten Folge trifft. In den weiteren Folgen von "Böttingers Bücher" geht es unter anderem um Frank Goosen und Wolfgang Hohlbein.

Passend zu der neuen Büchersendung wiederholt der WDR im Anschluss noch einmal die literarische Comedyshow "Was liest du?" mit Jürgen von der Lippe. Darin liest der Moderator zusammen mit Carolin Kebekus unter anderem aus einem Buch von Torsten Sträter vor.

