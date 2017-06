RTL II verschiebt "Curvy Supermodel" auf den Montag

© RTL II

Mitte Juli startet die neue Staffel von "Curvy Supermodel" bei RTL II, die in diesem Jahr auch von einem Magazin im Anschluss begleitet wird. Zu sehen sein werden die Formate künftig aber nicht mittwochs, sondern am Montagabend.



08.06.2017 - 15:16 Uhr von Timo Niemeier 08.06.2017 - 15:16 Uhr

Die erste Staffel von "Curvy Supermodel" hat bei RTL II im Oktober und November des vergangenen Jahres im Schnitt mehr als sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe geholt, damals lief die Sendung am Mittwochabend. Nun hat RTL II den Starttermin für die zweite Staffel bekanntgegeben und damit auch das Geheimnis um den künftigen Sendeplatz gelüftet: Die sieben neuen Episoden sind ab dem 17. Juli immer montags zur besten Sendezeit zu sehen. Bis dahin zeigt RTL II auf diesem Sendeplatz seine Doku-Reihe "Armes Deutschland".

Anders als im vergangenen Jahr wird die Modelsuche in diesem Jahr auch von einem eigenen Magazin begleitet, das künftig immer direkt im Anschluss an die jeweils neueste Folge zu sehen sein wird. Moderiert wird die Sendung von Sarah Lombardi. Wie in solchen Formaten üblich soll es einen Blick hinter die Kulissen geben. Vom Magazin, das Wige South & Browse produziert, wird es allerdings nur drei Folgen geben.

Bereits vor rund einem Monat hatte RTL II seine diesjährige Jury von "Curvy Supermodel" präsentiert. Neben der aus dem letzten Jahr bekannten Angelina Kirsch hat man aber alle Gesichter ausgetauscht. Neu mit dabei sind nun auch Jana Ina Zarrella, Carlo Castro und Peyman Amin, der vor einigen Jahren auch schon einmal bei "Germany’s Next Topmodel" in der Jury war. Produziert wird "Curvy Supermodel" von Tresor TV.

Unterdessen hat RTL II auch einen Sendetermin für die zweite Ausgabe von "Promis am Herd" angekündigt, diese wird am Donnerstag, den 20. Juli zu sehen sein. In den Teams von Ali Güngörmüs und Mike Süsser duellieren sich Katja Burkard, Joachim Llambi, Angelina Kirsch sowie Det Müller, Motsi Mabuse und Raúl Richter. Eine weitere Ausgabe, unter anderem mit Sila Sahin und Ross Antony, hatte RTL II zunächst für den 29. Juni angekündigt, dann aber wieder abgesagt (DWDL.de berichtete).

