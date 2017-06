NDR-Kurznachrichten durch Warnstreik entfallen

© NDR

Am Montag hat die Gewerkschaft ver.di im Zuge der Tarifverhandlungen zu einem Warnstreik beim NDR aufgerufen, dem "Meedia" zufolge rund 100 Mitarbeiter gefolgt sind. In der Folge sind in der Mittagszeit zwei Ausgaben von "NDR aktuell kompakt" entfallen



12.06.2017 - 16:31 Uhr von Uwe Mantel 12.06.2017 - 16:31 Uhr

Der Warnstreik beim NDR hatte am Montag kleinere Auswirkungen aufs Programm: Da die Mitarbeiter der Senderegie des NDR Fernsehens in Hamburg-Lokstedt dem Aufruf der Gewerkschaft gefolgt sind, mussten in der Folge zwei Ausgaben von "NDR aktuell kompakt" um 11:29 Uhr und 12:30 Uhr entfallen, wie der NDR auf Nachfrage bestätigt. Ob es weitere Auswirkungen aufs Programm geben wird, bleibe noch abzuwarten, so eine Sendersprecherin.

Die Gewerkschaft ver.di fordert in der Tarifrunde eine Erhöhung von Gehältern und Honoraren um 5,25 Prozent, höhere Vergütungen für Azubis, Volontäre und Praktikanten und verbesserte Bedingungen für freie Mitarbeiter. Bislang hat es drei Verhandlungsrunden gegeben, bislang allerdings noch ohne Abschluss. Ver.di bemängelt, dass sich das bisherige Angebot nicht auf der Höhe des Abschlusses im Öffentlichen Dienst der Länder bewege.

