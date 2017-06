n-tv bewirbt in neuer Kampagne sein Digitalangebot

© n-tv

Unter dem Motto "Details entscheiden" hat der Nachrichtensender n-tv eine Kampagne gestartet, um auf sein Digitalangebot aufmerksam zu machen. In kurzen Clips werden die User zunächst aufs Glatteis geführt.



13.06.2017 - 11:08 Uhr von Timo Niemeier 13.06.2017 - 11:08 Uhr

n-tv hat eine neue Kampagne gestartet, um sein Digitalangebot zu bewerben. In kurzen Clips werden den Usern in Anmutung eines Newstickers mehrdeutige Botschaften präsentiert, um sie so aufs Glatteis zu führen. Der tatsächliche Kontext wird erst durch die Auflösung am Ende deutlich. Und weil es immer auf die Details am Ende ankommt, trägt die Kampagne auch den Titel "Details entscheiden". Neben digitalen Bannern auf verschiedenen Plattformen soll es auf Facebook und Twitter die Video-Ads zu sehen geben.

Man wolle damit seinen Anspruch unterstreichen, das Weltgeschehen verständlich zu machen und mehr zu bieten als bloße Fakten. "Eine wichtige Nachricht ist meistens länger als 140 Zeichen. Wer auf eine sachkundige Einordnung der Fakten mit umfassenden Hintergründen wert legt, der ist bei n-tv auch digital bestens aufgehoben. Genau darauf zielt die neue Kampagne ab", sagt Cornelia Dienstbach, Leitung Marketing n-tv & Verticals/Diversifikation. Die Kampagne wurde vom Marketing der Mediengruppe RTL Deutschland inhouse konzipiert und realisiert.

n-tv Kampagne (3 Videos) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Teilen