AXN zeigt auch die vierte Staffel von "Chicago P.D."

Nachdem das Ende der dritten Staffel von "Chicago P.D." den Zuschauer mit einem großen Cliffhanger zurückgelassen hat, muss er in Deutschland nicht mehr allzu lange auf die Auflösung warten. AXN wird die neuen Folgen im August ausstrahlen.



14.06.2017 - 14:33 Uhr von Kevin Hennings 14.06.2017 - 14:33 Uhr

Die dritte Staffel von "Chicago P.D." ging mit reichlich Emotionen zu Ende: Nachdem Hank Voight (Jason Beghe) den Mörder seines Sohnes gefunden hatte, hört man in einer der letzten Szenen nur einen einzigen Schuss. Zuletzt sieht man, wie er ein Grab aushebt. Ob Voight nun aber wirklich zum Mörder wurde, wird in Deutschland am Mittwoch, den 2. August, ab 21:50 Uhr auf AXN zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender übernimmt erneut die Ausstrahlung der Dick-Wolf-Serie und wird sie wöchentlich in Doppelfolge präsentieren. Im Anschluss an die Ausstrahlung sind die Folgen auch in den Videotheken von Vodafone und Unitymedia sowie in der Mediathek EntertainTV verfügbar.

Fans der Polizistin Erin Lindsay sollten sich außerdem langsam darauf vorbereiten, Abschied zu nehmen. Die von Sophia Bush verkörperte Figur wird in der letzten Folge der vierten Staffel ihren Hut nehmen und die Bühne räumen. Sie wird jedoch keinen Serientod erleiden, sondern zum Wohle ihrer Mutter Bunny (Markie Prost) an einer FBI-Undercover-Mission in New York teilnehmen. Für die fünfte Staffel hat das Polizei-Drama von NBC bereits grünes Licht bekommen.

