"The Flash" kehrt zurück und wirbelt Programm durcheinander

Bereits in der kommenden Woche feiert "The Flash" ein überraschendes Comeback. ProSieben zeigt den Auftakt zur neuen Staffel im Anschluss an das "Halligalli"-Finale. Dadurch wechseln auch "Gotham" und "Legends of Tomorrow" den Sendetag.



14.06.2017 - 16:47 Uhr von Timo Niemeier 14.06.2017 - 16:47 Uhr

Mit seinen Superhelden-Serien ist ProSieben in jüngster Vergangenheit eher schlecht gefahren. Dennoch nimmt der Sender nun überraschend schnell die neuen Folgen von "The Flash" ins Programm. Bereits ab der kommenden Woche sind die neuen Folgen der dritten Staffel zu sehen, los geht’s am 20. Juni im Anschluss an das Finale von "Circus Halligalli". Auch in den Wochen darauf wird "The Flash" dienstags relativ spät zu sehen sein, angeschoben werden sollen die Folgen von der neuen Serie "The Mick" und der dritten "Mom"-Staffel, die wie angekündigt am 27. Juni starten.

Das kurzfristige Comeback von "The Flash" nutzt ProSieben nun gleich dazu, um etwas größere Umbauten an seinem Serien-Line-Up vorzunehmen. So hat der Sender angekündigt, im Anschluss an die Serie künftig die neuen Folgen von "Gotham" und "Legends of Tomorrow" zu zeigen. Diese beginnen damit erst um Mitternacht bzw. um kurz nach 1 Uhr. Fans der Serien können also schon einmal ihren Festplattenrekorder programmieren.

"Gotham" und "Legends of Tomorrow" wechseln damit von dem Mittwoch auf den Dienstag. Zuletzt liefen die beiden Serien unter ferner liefen. Das trifft zwar auch auf "Supergirl" zu, diese Serie bleibt von der Umstellung aber erst einmal nicht betroffen und ist auch weiterhin immer mittwochs ab 22:15 Uhr im Anschluss an "This Is Us" zu sehen. Nach "Supergirl" zeigt ProSieben Wiederholungen von "Two and a Half Men". In die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wandert "Empire", das bislang in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch lief.

Für "The Flash" ist es unterdessen eine Rückkehr auf den alten Sendeplatz, die zweite Staffel lief ebenfalls am späten Dienstagabend. Im Vergleich zur ersten Staffel fielen die Quoten zwischen März und September 2016 aber etwas ab, im Schnitt erreichte die Serie etwas weniger als zehn Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei ProSieben wäre man wohl schon froh, wenn die Serie dieses Niveau halten könnte.

