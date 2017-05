ProSieben: Neue Folgen von "Mom" ersetzen "Halligalli"

© Warner Brothers Entertainment Inc

Nach langer Pause finden die neuen Folgen der US-Sitcom "Mom" ab Ende Juni ihren Weg zu ProSieben. Der Sender zeigt dann die 22 Episoden der dritten Staffel im Anschluss an die neue Sitcom "The Mick" - und damit auf dem Sendeplatz von "Circus Halligalli".



23.05.2017 - 19:33 Uhr von Timo Niemeier 23.05.2017 - 19:33 Uhr

Vor wenigen Tagen hat ProSieben angekündigt, ab dem 27. Juni die neue US-Sitcom "The Mick" zu zeigen (DWDL.de berichtete). Die Serie ersetzt dabei eine Folge der "Simpsons" und ist künftig ab 21:45 Uhr zu sehen. Nun hat ProSieben auch das nachfolgende Programm bekanntgegeben - und hier gibt es endlich ein Wiedersehen mit "Mom". Die ersten zwei Staffeln der Serie hatte ProSieben ja noch 2014 und 2015 gezeigt.

Nun geht es mit den insgesamt 22 Folgen der dritten Staffel weiter. Zu sehen sind diese ab 22:15 Uhr in Doppelfolgen - und damit auf dem Sendeplatz von "Circus Halligalli". Die Show mit Joko und Klaas endet eine Woche zuvor. In den USA ist bei CBS erst vor wenigen Tagen die vierte Staffel von "Mom" zu Ende gegangen, ein fünfter Durchlauf wurde bereits bestellt. Zuletzt konnte "Mom" bei ProSieben nur bedingt überzeugen, wohl auch deshalb lag die Serie so lange im Archiv. Die zweite Staffel kam im Schnitt auf 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

