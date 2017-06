Sony Channel zeigt "Agatha Christie's Partners in Crime"

© Sony

Der auf europäische Serien spezialisierte Sony Channel nimmt Mitte August die sechsteilige Neuverfilmung von "Agatha Christie's Partners in Crime" ins Programm. Die Reihe lief vor zwei Jahren bei der BBC.



16.06.2017 - 10:33 Uhr von Uwe Mantel 16.06.2017 - 10:33 Uhr

Immer mittwochs um 20:15 Uhr steht beim Pay-TV-Sender Sony Channel ab dem 16. August die Miniserie "Agatha Christie's Partners in Crime" auf dem Programm. Es handelt sich dabei um die Neuverfilmung der BBC aus dem Jahr 2016. Die ersten drei Episoden der Gegschichte basieren dabei auf "The Secret Adversary", während für die letzten drei Episoden "N or M" adaptiert wurde. Eine zweite Staffel hat die BBC nicht bestellt.

Die Serie spielt im Großbritannien der 1950er Jahre, als sich das Land gerade wieder aus der Asche des Krieges erhebt. Tommy (David Walliams) und Tuppence (Jessica Raine) gründen ihr eigenes Detektivbüro und stolpern in eine Welt voll von Mord, Geheimagenten und Verschwörungen. Tuppence sieht das Abenteuer hinter allen Ecken und stürzt sich mit Leidenschaft und Inbrunst in die Lösung jedes noch so gefährlichen Falles. Oft zur Bestürzung ihres vorsichtigen Ehemannes Tommy, möchte sie die Wahrheit ans Licht bringen – koste es, was es wolle.

Neuen Stoff gibt's auch am Donnerstagabend: Dort startet der Sony Channel am 3. August die Ausstrahlung der zweiten Staffel von "Black Widows - Rache auf Finnisch". Wir haben die Serie vor zwei Jahren in unserer Reihe "Made in Europe" vorgestellt.

Teilen