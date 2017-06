"Promi Big Brother": "BamS" wirft erste Namen in den Ring

© SAT.1

Bevor Sat.1 im Sommerprogramm wieder diverse mehr oder weniger prominente Gesichter ins "Big-Brother"-Haus schickt, spekuliert die "Bild am Sonntag" schon einmal über potentielle Kandidaten. Auch die Regeln sollen offenbar verschärft werden.



18.06.2017 - 11:41 Uhr von Marcel Pohlig 18.06.2017 - 11:41 Uhr

Auch in diesem Sommer will Sat.1 erneut mit "Promi Big Brother" die Zuschauer unterhalten. Während ein Starttermin noch in den Sternen steht, wirft die "Bild am Sonntag" nun schon einmal erste Namen in den Ring. geht es nach der Boulevardzeitung, soll etwa Marc Terenzi, der zu Jahresbeginn bereits für RTL ich australischen Dschungel saß, an der Reality-Show teilnehmen. Auch Ex-"Bachelor" Leonard Freier soll nach Informationen der "BamS" in diesem Jahr an "Promi Big Brother" teilnehmen. Ein weiterer Name, der in der "BamS" auftaucht, ist der des Caught-in-the-Act-Sängers Eloy de Jong.

Auch am Konzept soll von "Promi Big Brother" gefeilt werden. Unverändert soll es nach Infos der "BamS" auch in diesem Jahr wieder zwei Bereiche im Haus geben: Oben gibt es Luxus, im Keller herrscht Armut. Dort sollen die Regeln für die fünfte Staffel noch einmal verschärft werden: Laut "BamS" greifen die Macher auf den Klassiker der Bestrafung bei "Big Brother" zurück und verhängen ein permanentes Rauchverbot im armen Bereich, wovon man sich offenbar eine angespanntere Stimmung und daraus resultierende Konflikte verspricht.

Änderungen am Format sind in diesem Jahr sehr nötig. Im vergangenen Jahr fiel "Promi Big Brother" auf das schwache Niveau des ersten Durchlaufs zurück und brachte es im Schnitt nur noch auf einen Marktanteil von 12,9 Prozent. Das ist für Sat.1-Verhältnisse freilich noch immer ein guter Wert – für eine Event-Programmierung, die noch ein Jahr zuvor im Schnitt fast 18 Prozent erzielte und in der Finalwoche auch die Marke von 20 Prozent teils deutlich nach oben durchbrach, aber letztlich doch viel zu wenig. Ob ein Rauchverbot da aber unbedingt der Heilsbringer ist, wird sich erst zeigen müssen.

