Semmelrogge, Ludolf, Fürst: "Bild" nennt "Sommerhaus"-Promis

Erst am Wochenende sickerten die ersten Teilnehmer der kommenden "Promi Big Brother"-Staffel durch, nun nennt die "Bild" auch einige Promis, die demnächst ins RTL-"Sommerhaus" ziehen sollen.



19.06.2017 - 18:46 Uhr von Timo Niemeier 19.06.2017 - 18:46 Uhr

Wie schon im vergangenen Jahr zeigt RTL auch in diesem Sommer das "Sommerhaus der Stars", bislang hat der Sender aber recht wenig zur neuen Staffel verraten. Noch gibt es auch nicht einnmal einen Starttermin. Die "Bild" nennt nun dennoch die Promis, die im Sommer die RTL-Zuschauer unterhalten sollen. RTL kommentiert das wie immer nicht.

Laut dem Boulevard-Blatt zieht in diesem Jahr jedoch Helena Fürst mit ihrem Freund Ennesto ins "Sommerhaus". Fürst galt schon vor Wochen als gesetzt. Neben ihr sollen auch Martin Semmelrogge und Giulia Siegel an der Show teilnehmen. Daneben nennt die "Bild" auch Nico Schwanz, Manni Ludolf und Markus Mörl ("Ich will Spaß") als Teilnehmer der Sendung.

Und auch wenn RTL weder bestätigt noch dementiert: Die "Bild" ist in Sachen RTL-Promishows eigentlich immer stets gut informiert. Sollten die Namen stimmen, würde sich das "Sommerhaus der Stars" zu einem echten Dschungelcamp-Auffanglager entwickeln. Im vergangenen Jahr nahmen mit Rocco Stark und Thorsten Legat bereits zwei Promis an der Sendung teil, die vorher schon einmal im australischen Busch waren. In diesem Jahr wären mit Helena Fürst, Giulia Siegel und Nico Schwanz gleich drei ehemalige Dschungelcamper mit dabei.

