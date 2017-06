kabel eins schickt Rosin zum täglichen Einsatz

© kabel eins

Die dringendste Baustelle, die kabel eins derzeit im Programm hat, ist ohne Frage der Vorabend. Um die zu schließen, schickt kabel eins sein bekanntestes Sendergesicht: Frank Rosin, der zumindest testweise im Herbst täglich ran muss



21.06.2017 - 13:09 Uhr von Uwe Mantel 21.06.2017 - 13:09 Uhr

"Zeit für frischen Wind" - das sagte kabel-eins-Senderchef Marc Rasmus bereits im Frühjahr mit Blick auf die schon etwas betagteren Formate "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Achtung Kontrolle", die am Vorabend zuletzt nicht mehr die Quoten brachten, die der Sender braucht, um zumindest wieder dauerhaft die 5 vor dem Komma garantieren zu können. Doch mit "Schätze unterm Hammer" und "Sicher ist sicher" ging kabel eins im Frühjahr unter, sodass sie schnell wieder Geschichte waren.

Wenig überraschend ist der Vorabend damit aber weiterhin die Baustelle, die man bei kabel eins am dringendsten angehen muss, hangelt man sich doch nun vorerst weiter mit den bereits angezählten Formaten über die Zeit. Für den Oktober kündigt der Sender nun zwei neue Formate an, die am Vorabend zumindest testweise auf Sendung gehen sollen. Und dabei ruhen die Hoffnungen unter anderem auf Frank Rosin, der mit "Rosins Restaurants" schon in der Primetime der einzige wirklich verlässliche Ankerpunkt bei den Eigenproduktionen ist.

Künftig soll er also auch am Vorabend im neuen Format "Gekauft, gekocht, gewonnen" ran. Das Kozept bringt tatsächlich einige neue Ideen in den Kochbereich ein: Frank Rosin oder Christian Lohse werden in dem neuen Format immer einen weiteren Profi-Koch zum Impro-Duell herausfordern. Die Köche beobachten dafür zunächst ahnungslose Kunden bei ihrem Einkauf im Supermarkt. Anhand der Lebensmittelauswahl im Einkaufswagen suchen sie sich einen Kandidaten aus, begleiten ihn nach Hause und müssen dort aus allem Essbaren im Einkaufskorb ein Menü zaubern. Mit dem fertigen Essen geht's dann zurück in den Supermarkt, wo die Mitarbeiter entscheiden, welcher Spitzenkoch das bessere Menü improvisiert hat.

Das zweite neue Vorabend-Format hört auf den Titel "Schrauben, sägen, siegen". Darin treten fünf ambitionierte Heimwerker-Paare mit einem jeweils individuellen Heimwerker-Projekt gegeneinander an - den Ideen sind von der Außenküche bis zum multifunktionalen Kleiderschrank dabei keine Grenzen gesetzt. Unterstützung erhalten sie von "Handwerker-König" Mark Kühler. Die Paare bewerten sich dabei gegenseitig, dem Wochensieger winken 5.000 Euro.

Auch die Zahl der Eigenproduktionen am Dienstag- und Sonntagabend will man ausbauen. Peter Giesel wird mit "Achtung Abzocke" künftig nicht nur an Urlaubsorten betrügerische Missstände aufdecken: Am 11. Juli startet der Ableger "Achtung Abzocke - Wie ehrlich sind Deutschlands Handwerker?" Ansonsten waren die vorgestellten Neustarts der nächsten Monate bereits bekannt. Das Job-Experiment "Unser neuer Chef - Jetzt entscheiden wir" geht am 25. Juli an den Start, sonntags stehen demnächst die "Trucker Babes" und neue Folgen vom "Großen Trend-Check" auf dem Programm.

