NDR und chinesisches Fernsehen mit gemeinsamer Sendung

© NDR

Anlässlich des anstehenden G20-Gipfels in Hamburg haben der NDR und das chinesische Fernsehen eine gemeinsame Diskussionssendung produziert. Diese ist schon jetzt online zu sehen und wird im linearen Fernsehen bei tagesschau24 laufen.



21.06.2017 - 10:54 Uhr von Timo Niemeier 21.06.2017 - 10:54 Uhr

Das hat es so noch nie im deutschen Fernsehen gegeben: Gemeinsam mit dem chinesischen Fernsehen hat der NDR eine Diskussionssendung anlässlich des G20-Gipfels aufgezeichnet. In der Sendung "Dialog zu G20" geht es auch darum, welche Bedeutung den deutsch-chinesischen Beziehungen unter den veränderten internationalen Rahmenbedingungen zukommt. Bereits jetzt ist die Sendung online zu sehen, am 23. Juni zeigt tagesschau24 das Format um 19 Uhr.

Moderiert wird die Runde von NDR-Chefredakteur Andreas Cichowicz und Yang Rui, der im chinesischen Auslandsfernsehen CGTN die Gesprächssendung "Dialogue" präsentiert, die der Sender seit Jahren täglich zeigt. Gemeinsam befragen sie die Gäste der Sendung abwechselnd.

Cichowicz sagt: "Der direkte Dialog ist die beste Sendeform, um mehr zu erfahren über China." In der Gesprächsrunde seien unterschiedliche Positionen ohne Einschränkung formuliert worden. NDR und CGTN hatten zuvor eine schriftliche Vereinbarung geschlossen, in der sich beide Sender dazu verpflichteten, die Aufzeichnung im jeweiligen Land ungeschnitten und unzensiert auszustrahlen. Eine weitere Sendung dieser Art ist für den Herbst vorgesehen.

Teilen