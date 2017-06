ARD startet Quiz-App, neue "Quizduell"-Folgen ab 2018

© ARD/NDR

Auf den Screenforce Days in Köln hat die ARD eine neue Quiz-App angekündigt, bei der die Fragen aller Quizshows künftig mitgespielt werden können. Neue Folgen des "Quizduells" kommen ab 2018.



21.06.2017 - 18:54 Uhr von Timo Niemeier

Mit seinen Quizshows hat die ARD zuletzt seinen Vorabend saniert, inzwischen sollen diese Formate es auch am Nachmittag richten. Der Erfolg am Nachmittag steht noch aus, dennoch befindet man sich bei der ARD derzeit in einer Art Quiz-Rausch. Auf den Screenforce Days in Köln wurde eine neue Quiz-App angekündigt, bei der die User künftig die Fragen aller ARD-Shows mitspielen können. Damit wolle man das Involvement der Zuschauer erhöhen, erklärte ARD-Vorabendkoordinator Frank Beckmann.

Die App startet rechtzeitig zum Auftakt in die neue "Wer weiß denn sowas?"-Staffel, die Anfang Juli auf die Bildschirme zurückkehrt und dann bis fast zum Ende des Jahres läuft. Darüber hinaus hat die ARD angekündigt, im Frühjahr neue Folgen des "Quizduells" zeigen zu wollen. Beckmann gab dann auch direkt das Ziel für die Shows aus: "Wir wollen wieder Marktführer werden", sagte er. Zuletzt verzeichneten die Shows ja stetig steigende Reichweiten, teilweise lag man mit den Quizshows sogar vor den Krimis im ZDF.

