ZDF macht neue Schlagershow mit Michelle Hunziker

© ZDF/Gianluca Sarago

Schlager ist längst wieder salonfähig. Das hat man auch in Mainz erkannt und schickt in diesem Sommer eine neue Show an den Start: Im August wird Michelle Hunziker erstmals "Das große Schlager Festival 2017" vom Timmendorfer Strand präsentieren.



25.06.2017 - 10:23 Uhr von Marcel Pohlig 25.06.2017 - 10:23 Uhr

Gerade erst unterhielt Florian Silbereisen mehr als drei Millionen Zuschauer mit der Live-Show "Schlager des Sommers" in den Dritten. Wenn er im Ersten mit seinen Festen auf Sendung geht, schauen gerne auch mehr als sechs Millionen Zuschauer zu: Der Schlager ist im deutschen Fernsehen längst wieder salonfähig und übrigens auch bei den jungen Zuschauern ein Hit. Es ist ein Erfolg, von dem nun offenbar auch das ZDF verstärkt profitieren möchte. Am Sonntag hat das Zweite nämlich ein neues Schlagerevent angekündigt.

Am 26. August wird das ZDF erstmals "Das große Schlager Festival 2017" veranstalten und hat dafür verschiedene Stars aus der Schlagerszene engagiert – allen voran natürlich Helene Fischer, die beim ZDF ja an Weihnachten auch ihre eigene Show präsentiert. Auf der Bühne, die das ZDF in der Beachvolleyball-Arena am Timmendorfer Strand errichten wird, sollen außerdem Vanessa Mai, Beatrice Egli, Howard Carpendale, die Kelly Family, Maite Kelly, Michelle, Oonagh, Vicky Leandros und Santiano auftreten.

Die Moderation der Sendung übernimmt Michelle Hunziker, die zuletzt eher bei den Privaten unterwegs war und beispielsweise in der Jury der Sat.1-Castingshow "Superkids" saß. Für die Mainzer führte Hunziker aber bekanntlich einst schon an der Seite von Thomas Gottschalk durch "Wetten, dass..?" und konnte bei den Sommerspecials auf Mallorca auch schon Sommerluft schnuppern. Auch danach war Hunziker nochmals für das ZDF im Einsatz und führte durch "Die große Überraschungsshow", die 2014 mangels Erfolg aber nach nur einer Folge nicht fortgesetzt wurde. Schon damals kündigten die Mainzer an, mit Hunziker weiterarbeiten zu wollen.

Teilen