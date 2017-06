"Wall"-Start verschoben: RTL geht U21-Finale aus dem Weg

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Eigentlich wollte RTL am Freitag den Auftakt zur neuen Show "The Wall" zeigen, dazu wird es aber nun doch nicht kommen. Weil im Gegenprogramm die deutsche U21 im EM-Finale kickt, verschiebt man den Start lieber um einen Tag nach hinten.



28.06.2017 - 13:11 Uhr von Timo Niemeier 28.06.2017 - 13:11 Uhr

Das Elfmeterschießen der deutschen U21-Fußball-Nationalmannschaft hat am Dienstag mehr als neun Millionen Menschen vor den TV-Geräten gefesselt. Am Freitag steht nun das Finale der Europameisterschaft an, Deutschland muss dann gegen Spanien antreten. Weil das ZDF die Partie zur besten Sendezeit überträgt, sind ähnlich hohe Reichweiten gut möglich. Die Konkurrenz, das kann man schon jetzt sehr bestimmt sagen, wird wohl chancenlos sein. Das weiß man auch bei RTL und hat daher den Start seiner neuen Spielshow "The Wall" kurzfristig verschoben.

"The Wall" wird nun nicht wie ursprünglich geplant am Freitag ab 20:15 Uhr zu sehen sein, sondern erst einen Tag später. In den Wochen darauf hätte RTL die Show ohnehin immer nur samstags gezeigt, verschoben hat sich also nur der Start. Am Freitagabend zeigt RTL stattdessen nun einer Wiederholung von "Die 100 aberteuerlichsten Tiere vor laufender Kamera".

Durch die kurzfristige Verschiebung der Auftaktfolge kommt es aber auch am Ende der Staffel von "The Wall" zu Änderungen: So wird die letzte Ausgabe der Show am Freitag, 11.8. gezeigt. Der Samstag ist an diesem Wochenende bei RTL dann schon anderweitig bestückt.

Moderator Frank Buschmann hatte die Programmänderung am Mittwoch zunächst via Twitter öffentlich gemacht und sprach von einer "super Entscheidung". RTL hat die Änderung bestätigt. Einen vielversprechenden Show-Neustart gegen das Finale einer U21-EM mit deutscher Beteiligung zu zeigen, wäre aber auch aussichtslos gewesen.

