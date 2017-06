Geissens "Big Music Quiz" kehrt im August zurück

© RTL / Ralf Jürgens

Das im vergangenen Jahr mit einigem Erfolg gestartete "Big Music Quiz" mit Oliver Geissen kehrt im August ins Programm von RTL zurück. Drei neue Folgen sind geplant, dieses Mal muss das Format aber ohne das "Supertalent" im Vorlauf auskommen.



29.06.2017 - 14:46 Uhr von Timo Niemeier

Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 17,3 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe lief es für die drei im September und Oktober 2016 gezeigten Folgen der neuen Show "The Big Music Quiz" sehr gut. Im August kehrt das Format mit neuen Folgen zurück: Drei neue Ausgaben sind ab dem 5. August immer samstags ab 22:30 Uhr zu sehen. Zum Auftakt läuft die Show damit im Anschluss an "The Wall", was RTL an den anderen zwei Samstagen zur besten Sendezeit zeigt, ist derzeit noch nicht bekannt. Produziert wird "The Big Music Quiz" von Endemol Shine Germany.

Dass man angesichts der guten Quoten nicht noch mehr Folgen produziert hat, liegt wohl auch daran, dass die Show 2016 noch im Anschluss an das "Supertalent" lief. Das war eine sichere Bank - die nun wegfällt. Am Konzept hat sich aber nichts geändert: In jeder Ausgabe der Musik-Quizshow spielen Prominente gegeneinander. Hits werden eingespielt und dann muss die Frage beantworten werden: "Wer ist der Interpret?" Dabei werden Lieder entweder entfremdet, rückwärts, als unbekannte Coverversionen oder im Original eingespielt. Als Gäste in den neuen Folgen haben sich bereits Verona Pooth, Laura Wontorra, Anna Thalbach, Jürgen Drews, Daniel Boschmann und Jorge Gonzalez angekündigt.

