"Rick and Morty" kommen auch zu TNT Comedy

© adult swim

Nachdem am 1. April bereits ein Vorgeschmack geliefert wurde, ist nun klar, wann das Chaos-Duo "Rick and Morty" vollends zurückkehren wird. Ende Juli wird die dritte Staffel in den USA anlaufen, nur wenige Tages später dann auch hierzulande bei TNT Comedy



30.06.2017 - 15:32 Uhr von Kevin Hennings 30.06.2017 - 15:32 Uhr

Eine lange Zeit haben der exzentrische Wissenschaftler Rick Sanchez und sein verpeilter Enkel Morty ihre Fans zappeln lassen. Denn nachdem die zweite Staffel der Animationsserie ihr Finale am 4. Oktober 2015 gefeiert hatte, war erst einmal unklar, wann es weitergehen würde - bis zum 1. April diesen Jahres, als die erste Folge der dritten Staffel ohne Ankündigung für 24 Stunden veröffentlicht wurde. Nun hat die Ungewissheit endgültig sein Ende, denn "Rick and Morty" haben einen amerikanischen und deutschen Starttermin bekommen. Während der Heimatsender Adult Swim am Sonntag, den 23. Juli mit der bereits gezeigten ersten Episode beginnt, müssen sich deutsche Zuschauer nur ein ganz klein wenig mehr gedulden: Am Mittwoch, den 26. Juli beginnt TNT Comedy um 21:50 Uhr ebenfalls mit der Ausstrahlung im englischen Original.

Auch in den neuen Folgen soll es nicht minder verrückt zugehen. Denn nachdem Rick am Ende der zweiten Staffel durch Selbstauslieferung im Weltraumknast gelandet ist, konnte die intergalaktische Regierung die Herrschaft über die Welt an sich reißen. Nun liegt es also an Rick, seinen Hang zum Alkoholismus zu unterdrücken oder zu nutzen, um einen Ausweg aus dieser prekären Situationen zu finden. Der neu erschienene Trailer verspricht zudem, dass auch Morty wieder an seiner Seite ist - und für allerhand Experimente herhalten muss.

Über die Gründe, warum genau die neue Staffel so lange auf sich hat warten lassen, wurde lange spekuliert. Im Raum standen Gerüchte über einen Streit hinter den Kulissen zwischen den beiden Schöpfern Dan Harmon und Justin Roiland. In einem 26-Tweet-Strom hat Harmon dies aber nun alles dementiert. Angeblich seien einzig und allein qualitative Gründe für die Verzögerung ausschlaggebend - ein Streit wäre kein Grund dafür gewesen.

Wer sich auf diese Absurdität noch vorbereiten möchte, wird ebenfalls von TNT Comedy an der Hand genommen: Zur Einstimmung strahlt der Pay-TV-Sender die Wiederholung der kompletten ersten Staffel am Sonntag, den 23. Juli ab 15:35 Uhr aus und die der zweiten Staffel am Mittwoch, den 26. Juli ab 17:50 Uhr. Auf Twitter verrät Showrunner Justin Roiland außerdem schon ein bisschen was zur potenziellen Zukunft von "Rick and Morty": "Wir können nicht von der Arbeit an Staffel 4 sprechen - es gibt da einen PR-Kollegen, der gerade ausflippt."

Teilen