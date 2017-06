RTL II plant neue Show mit Sarah Lombardi

© RTL II/Richard Hübner

Bei RTL II ist man offenbar gewillt, Sarah Lombardi zum neuen Sendergesicht aufzubauen. Nachdem sie bald schon das Magazin zu "Curvy Supermodel" moderiert, arbeitet sie mit dem Sender auch an einer gänzlich auf sie zugeschnittenen Sendung.



30.06.2017 - 15:39 Uhr von Timo Niemeier 30.06.2017 - 15:39 Uhr

Nachdem Sarah Lombardi lange nur an der Seite von Pietro im Fernsehen zu sehen war, arbeitet sie nun an ihrer eigenen Karriere. In wenigen Wochen wird sie "Curvy Supermodel - Das Magazin" präsentieren, RTL II zeigt die Sendung immer im Anschluss an die neuen Folgen der Castingshow (DWDL.de berichtete). Und nebenher spricht sie mit dem Sender auch noch über ein neues Format. Einen entsprechenden Bericht der "Bild" bestätigte RTL II gegenüber DWDL.de.

Demnach soll es in dem Format um das Thema Mobbing gehen. Wie und in welcher Form will der Sender derzeit aber noch nicht verraten. Auch der Titel der Show ist noch offen. Zuletzt sicherte sich RTL II die Rechte an dem Namen "Sarah Lombardi - Raus aus der Mobbingfalle", das geht aus einem Eintrag im Titelschutzanzeiger hervor.

Laut "Bild" gibt es derzeit mehrere Varianten, die Show aufzuziehen. Eine davon betreffe die junge Frau selbst: Sie soll über ihre Erfahrungen sprechen, sich mit Experten über Mobbing und seine Folgen austauschen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Sarah Lombardi Mobbing-Opfer unterstützt. Das Boulevardblatt beruft sich dabei auf Informationen aus Produktionskreisen, RTL II will das nicht bestätigen. Nur eins scheint sicher: Sarah Lombardi wird künftig verstärkt im TV zu sehen sein.

