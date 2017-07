ZDF: Maybrit Illner sendet vor der Wahl wieder täglich

© ZDF/Alexander Babic

Wie bei den vergangenen beiden Bundestagswahlen wird Maybrit Illner im Vorfeld der Wahl wieder täglich drei politische Kontrahenten in "illner intensiv" miteinander diskutieren lassen. Ihr regulärer Talk kehrt Ende August aus der Sommerpause zurück.



Maybrit Illner bekommt auch vor der diesjährigen Bundestagswahl wieder mehr zu tun. Wie 2013 und auch schon 2009, wird das ZDF nämlich auch in diesem Spätsommer wieder auf die Sendung "illner intensiv" setzen. An vier aufeinanderfolgenden Abenden wird Maybritt Illner wieder täglich auf Sendung gehen und die wichtigsten Wahlthemen, -versprechen und -programme diskutieren, versprechen die Mainzer. Los geht es nach ZDF-Angaben am 5. September.

In "illner intensiv" treffen in jeder Ausgabe drei politische Kontrahenten aufeinander und diskutieren eine halbe Stunde lang einen Themenkomplex. Angedacht sind dabei die Themenbereiche Integration, soziale Gerechtigkeit, Steuern, Rente, innere Sicherheit oder auch "Europas Weg durch die Krise". An der Sendung teilnehmen sollen unter anderem Andrea Nahles, Thomas de Maiziére, Christian Lindner, Cem Özdemir, Sahra Wagenknecht, Alice Weidel und Joachim Hermann.

Maybrit Illner selbst wird daneben natürlich auch mit ihrem regulären Talk rechtzeitig zur Wahl aus der Sommerpause zurückkehren und ab dem 24. August nach einer fünfwöchigen Pause wieder am Donnerstagabend auf Sendung gehen. Nach Angaben des ZDFs läuft der Talk derzeit so erfolgreich wie noch nie: Im ersten Halbjahr haben nach Angaben der Mainzer im Schnitt 2,92 Millionen Zuschauer beziehungsweise 13,7 Prozent eingeschaltet. Im Vorjahrzeitraum waren es im Schnitt 2,64 Millionen Zuschauer und 12,4 Prozent.

Die Sommervertretung übernimmt anders als in den vergangenen beiden Jahren diesmal übrigens nicht mehr Dunja Hayali: Ihr "donnerstalk" wird aber dennoch fortgesetzt und läuft bereits ab der kommenden Woche immer am Mittwochabend. Weil der alte Name durch den Wechsel des Sendetages dann nicht mehr passt, heißt das Format künftig schlicht "Dunja Hayali" (DWDL.de berichtete).

