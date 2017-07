Zweite "Lucifer"-Staffel ab August bei Amazon zu sehen

© Warner/Fox

Etwas mehr als ein Jahr nach der ersten Staffel zeigt Amazon Prime Video ab August auch die zweite Staffel der US-Serie "Lucifer". Seit rund einer Woche ist beim SVoD-Dienst auch die fünfte "Grimm"-Staffel als Deutschlandpremiere zu sehen.



03.07.2017 - 15:16 Uhr von Timo Niemeier 03.07.2017 - 15:16 Uhr

Am 15. Juli des vergangenen Jahres hat Amazon Prime Video die erste Staffel der US-Serie "Lucifer" online gestellt, Anfang des Jahres liefen die 13 Folgen mit bescheidenem Erfolg bei ProSieben. Nun hat Amazon angekündigt, ab dem 11. August auch die zweite Staffel zu zeigen. Wie gehabt werden alle Folgen auf einen Schlag online gestellt, der zweite Durchlauf umfasst 18 Folgen und ist in den USA bis Ende Mai zu sehen gewesen. Eine dritte "Lucifer"-Staffel ist bereits bestellt.

Auch in der neuen Staffel hilft Lucifer Morningstar dem Los Angeles Police Department (LAPD) wieder verzwickte Verbrechen aufzudecken. Nachdem Lucifer am Ende der ersten Staffel aber vor den Augen der LAPD-Polizistin Chloe Decker stirbt, ist die Verwirrung nach seiner Auferstehung jetzt umso größer. Wer ist er eigentlich? Chloe und ihr Ehemann Dan stehen privat und beruflich vor großen Problemen. Nachdem Dan zugegeben hat in eine Korruptionsaffäre verwickelt zu sein, ist nicht nur ihre Beziehung, sondern auch sein Job beim LAPD gefährdet. Auch Lucifers Arbeit für das LAPD nimmt eine interessante Wendung: Die frisch eingestellte Forensikerin Ella Lopez scheint Glaube und Wissenschaft zu vereinen und weckt damit Lucifers Interesse.

Darüber hinaus ist erst jetzt bekanntgeworden, dass auch die fünfte "Grimm"-Staffel seit rund einer Woche bei Amazon Prime Video zu sehen ist. Die Folgen feiern damit nicht mehr bei Vox, sondern bei Amazon ihre Deutschlandpremiere. Bei Vox erreichten die Folgen der vierten Staffel 2015 im Schnitt nur noch rund 5,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Seitdem hat er der Sender keine neuen Episoden mehr gezeigt.

Teilen