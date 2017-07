Dreharbeiten zur RTL-Serie "Beck is back!" sind gestartet

© RTL/Stefan Erhard

Fünf Drama-Serien befinden sich bei RTL derzeit in der Vorbereitung, bei "Beck is back!" sind nun die Dreharbeiten gestartet. Noch bis Anfang November entstehen zehn Folgen der von UFA Fiction produzierten Serie.



04.07.2017 - 13:20 Uhr von Timo Niemeier 04.07.2017 - 13:20 Uhr

Als RTL vor einigen Monaten ankündigte, gleich fünf Serien in die Produktion zu schicken, war auch "Plötzlich Anwalt" mit dabei. Inzwischen hat die Serie einen neuen Namen erhalten und heißt "Beck is back!". Nun hat RTL bekanntgegeben, dass am Dienstag die Dreharbeiten für die zehn Folgen der Serie gestartet sind. Noch bis zum 1. November wird gedreht, ausgestrahlt werden soll die neue Serie im Frühjahr 2018. Hinter dem Projekt steht die UFA Fiction, Produzent und Headautor ist Tommy Wosch, Producerin Silke Winter. Regie führt Ulli Baumann ("Ritas Welt", "Nikola").

Inhaltlich geht es um Hannes Beck (Bert Tischendorf), dessen Leben plötzlich auf den Kopf gestellt wird. Seine Ehefrau, die Staatsanwältin Kirsten (Annika Ernst), geht mit ihrem Kollegen (René Steinke) fremd und Hannes zieht aus – mit den Kindern. Zum ersten Mal in seinem Leben muss Hannes arbeiten gehen, doch sein Jura-Studium ist ewig her, von der Praxis hat er wenig Ahnung. Aus der Not heraus wird er Pflichtverteidiger und stellt kurzerhand seine 54-jährige Putzhilfe Yasmina (Andreja Schneider), eine ehemalige Richterin aus Kroatien, als Rechtsanwaltsgehilfin ein. Ein absoluter Glückstreffer: Yasmina ist patent, gewieft und hundertprozentig loyal. Die beiden kämpfen sich durch spannende Fälle, die ihnen das deutsche Rechtssystem vor die Füße spült – mit nur einem Ziel: Gerechtigkeit.

Und auch wenn er beruflich neu durchstartet, türmen sich in Hannes’ Privatleben die Probleme: Seine Ex-Frau hat ihn nicht nur betrogen, sondern will ihm auch noch die Kinder wegnehmen. Gut, dass die neue Arbeitswelt auch fast vergessene Gefühle und alte Bekannte mit sich bringt – wie seine ehemalige Kommilitonin Susanne, die ihm gleich am ersten Tag bei Gericht über den Weg läuft.

