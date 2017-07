RTL II macht Zombie-Fans zu Nachtschwärmern

© RTL II

Die zweite Staffel von "Z Nation" kommt im August ins Free-TV. Einen prominenten Sendeplatz hat RTL II für die neuen Folgen jedoch nicht auserkoren. Zu sehen sind wöchentlich drei Folgen am Stück - und zwar erst weit nach Mitternacht.



06.07.2017 - 17:23 Uhr von Alexander Krei 06.07.2017 - 17:23 Uhr

Über eineinhalb Jahre nach Ausstrahlung der ersten Staffel setzt RTL II ab Mitte August die US-Serie "Z Nation" fort. Insgesamt 15 neue Zombie-Folgen stehen dem Sender zur Verfügung, für die Fans der Serie allerdings ziemlich lange wachbleiben müssen. RTL II zeigt "Z Nation" nämlich ab dem 12. August jeweils samstags um 0:50 Uhr gleich drei Folgen am Stück. Im Vorfeld sind Wiederholungen von "The Walking Dead" zu sehen. Die erste Staffel hatte der Sender noch täglich gegen Mitternacht gesendet.

So geht's weiter: Nachdem Murphy (Keith Allan) die nuklearen Sprengsätze gezündet hat, teilt sich die Gruppe um Roberta (Kellita Smith) auf, um einen sicheren Ort zu finden. Zur gleichen Zeit muss sich Citizen Z (DJ Qualls) in der Arktis mit aufgetauten Zombies herumschlagen. Er übersteht den Angriff und ruft eine Belohnung für Murphys Gefangennahme aus: ein Kopfgeld für denjenigen, der den Ex-Gefängnisinsassen in Gewahrsam nimmt und zum CDC-Labor in Kalifornien bringen kann.

Sofort scheint die ganze Welt Jagd auf den Halb-Zombie mit der verfaulenden Haut zu machen. Als einer der Kopfgeldjäger Murphy angreift, wird er von Cassandra (Pisay Pao) gerettet, die ebenfalls halb Zombie, halb Mensch zu sein scheint. Die radioaktive Strahlung der Sprengsätze hat auch Auswirkungen auf die Untoten. Die sogenannten „Blasters“ sind unglaublich schnell und dadurch gefährlicher denn je. Was die Gruppe nicht ahnt: Murphy hat auf dem Weg zum Forschungslabor eine Frau geschwängert, die sie nun verfolgt und ein Zombie-Baby erwartet.

In den USA hat der Fernsehsender Syfy übrigens bereits drei Staffeln von "Z Nation" ausgestrahlt. Eine vierte soll Ende des Jahres anlaufen.

