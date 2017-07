RTL II feiert Jubiläum des Kultfilms "Dirty Dancing"

"Dirty Dancing" feiert in diesem Jahr sein 30. Jubiläum. Bei RTL II will man das gebührend feiern und nimmt den Geburtstag zum Anlass, um Mitte August einige Tanzfilme sowie Sonderausgaben seiner bestehenden Formate zu zeigen.

Patrick Swayze, Jennifer Grey und die Hebefigur. "Dirty Dancing" ist wohl der bekannteste Tanzfilm der Welt, vielleicht sogar einer der bekanntesten Filme überhaupt. 1987 kam er ins Kino, in diesem Jahr wird er also 30 Jahre alt. Im deutschen Fernsehen wurde er schon unzählige Male gezeigt - und ist auch immer mal wieder für starke Quoten gut. Das Jubiläum nimmt RTL II nun jedenfalls zum Anlass, um Mitte August eine Art Dirty-Dancing-Woche zu veranstalten.





Zwischen dem 14. und 18. August will man an einigen Stellen des Programms an den Kultfilm erinnern. So gibt es in dieser Woche täglich am Vormittag gegen 10:45 Uhr einen Tanzfilm zu sehen. Auf diesem Sendeplatz zeigt RTL II unter anderem "Honey" und "Honey 2" sowie "Born To Dance" und das "Fame"-Remake von 2009.

Doch natürlich findet auch "Dirty Dancing" selbst seinen Weg ins Programm des Senders. Am 17. August zeigt RTL II den Film zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr. Ab 32:20 Uhr ist übrigens auch der zweite Teil, "Dirty Dancing 2 - Heiße Nächte auf Kuba", zu sehen, der 2003 entstand aber nie an den Erfolg des Originals anknüpfen konnte. Dazwischen zeigt RTL II die Dirty-Dancing-Doku "Mein Baby gehört zu mir". In der Dirty-Dancing-Woche stehen dann übrigens auch die RTL-II-Formate "Teenie-Mütter" und "Curvy Supermodel" unter dem Zeichen des Kultfilms. Für die Dokusoap hat der Sender ein "Tanz-Spezial" angekündigt, in der Castingshow müssen die Kandidatinnen eine Tanz-Challenge absolvieren.