Jana Ina moderiert neue Kuppelshow "Love Island"

Im Herbst zeigt RTL II die neue Datingshow "Love Island", Teilnehmer können sich ab sofort bewerben. Nun hat der Sender bekanntgegeben, dass Jana Ina Zarrella das Format moderieren wird.



07.07.2017 - 10:39 Uhr von Timo Niemeier 07.07.2017 - 10:39 Uhr

Bereits im April berichtete DWDL.de, dass sich RTL II die Rechte an dem britischen Realityformat "Love Island" gesichert hat. Nun hat der Sender bekanntgegeben, dass Jana Ina Zarrella das Gesicht der Sendung und diese auch moderieren wird. "Love Island" ist eine Mischung aus "Big Brother" und Kuppelshow: Mehrere Singles werden in eine luxuriöse Villa geschickt, die sich auf einer Insel befindet - dort suchen sie die große Liebe. Wer keinen Partner findet, läuft Gefahr, die Insel verlassen zu müssen. Produziert wird die Sendung von ITV Studios Germany.

Shona Fraser, Leiterin Entertainment & Development bei RTL II, sagt: "Die Zuschauer dürfen sich auf tolles Unterhaltungsfernsehen freuen. Mit Jana Ina konnten wir für 'Love Island' eine Moderatorin gewinnen, die wahrlich eine Expertin in Sachen Liebe ist. Gemeinsam mit ihr schicken wir den heißen Sommer in die Verlängerung." Mögliche Teilnehmer können sich nun um einen Platz in der Villa bewerben. Noch nicht verraten hat RTL II, welchen Ausstrahlungsrhythmus man für "Love Island" angedacht hat. Das Format ist nämlich eigentlich nicht für eine wöchentliche Ausstrahlung vorgesehen. In ihrem Ursprungsland Großbritannien läuft "Love Island", das vor zwei Jahren nach einer längeren Pause wiederbelebt wurde, über mehrere Wochen hinweg täglich. Zu sehen gibt es das neue Format aber in jedem Fall noch in diesem Jahr im Herbst.

