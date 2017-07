"Stern" kommt früher und erweitert Heftumfang

© Gruner + Jahr

Das Nachrichtenmagazin "Stern" kommt aufgrund des zurückliegenden G20-Gipfels und den Ausschreitungen in Hamburg bereits am Mittwoch an den Kiosk. Aufgrund des aktuellen Themas wurde der Heftumfang zudem erweitert.



10.07.2017 - 15:46 Uhr von Timo Niemeier 10.07.2017 - 15:46 Uhr

Bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Monats zieht der "Stern" seinen Erscheinungstag vor: Zuletzt kam das Nachrichtenmagazin aufgrund des Todes von Helmut Kohl einen Tag früher als sonst an den Kiosk, ebenso verfährt man nun in dieser Woche anlässlich des G20-Gipfels. Das neue Heft kommt also nicht am Donnerstag, sondern bereits am Mittwoch auf den Markt. Zudem wurde der Heftumfang erweitert.

Auf 40 Seiten will man den zurückliegenden G20-Gipfel sowie die Ausschreitungen in Hamburg thematisieren, analysieren und die Folgen aufzeigen. 50 "Stern"-Journalistinnen und Journalisten liefern Beobachtungen, Reportagen, Interviews und Analysen rund um den G20-Gipfel. Auf der Titelseite heißt es unter Verweis auf die schweren Krawalle: "Die angekündigte Katastrophe".

Teilen