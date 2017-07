Fox Networks Group holt sich Verstärkung von Sky

© obs/Fox Networks Group Germany

Die Fox Networks Group verstärkt ihren Akquisitions-Bereich und holt dafür Sonja Brugger als vice president of acquisitions. Zuvor arbeitete Brugger bei Sky Deutschland. Im Oktober wird sie ihren neuen Job in London antreten.



Brugger wird an Diego Londono, COO der Fox Networks Group, berichten. "Ihre Erfahrung sowohl in der Akquisition- als auch in der Content-Strategie, kombiniert mit ihrem Verständnis von Broadcaster- und Plattform-Umgebungen über Pay-, Free- und VoD-Angeboten wird uns weit nach vorne bringen", sagt Londono. Die Fox Networks Group gehört zu 21st Century Fox und damit zum Firmenimperium von Rupert Murdoch. Fox besitzt bereits 39 von Sky und will das europäische Medienunternehmen eigentlich komplett übernehmen. Noch gibt es aber kein grünes Licht von der britischen Regierung (DWDL.de berichtete).

