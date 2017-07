Netflix bringt "Stranger Things" kurz vor Halloween zurück

© Jackson Lee Davis/Netflix

Netflix hat ein Startdatum für die zweite Staffel seiner eigenproduzierten Serie "Stranger Things" angekündigt. Ab kurz vor Halloween wird es die neuen Folgen zu sehen geben. Inhaltlich spielen die neuen Episoden ein Jahr nach der ersten Staffel.



11.07.2017 - 16:37 Uhr von Timo Niemeier 11.07.2017 - 16:37 Uhr

Fans von "Stranger Things", aufgepasst! Netflix hat nun einen fixen Starttermin für die zweite Staffel angekündigt. Bislang hieß es vom SVoD-Dienst stets, die neuen Folgen würden rund um Halloween erscheinen. Das stimmt auch, mit dem 27. Oktober werden die neuen Folgen aber etwas vor diesem Tag online gestellt. Die erste Staffel von "Stranger Things" war zumindest in qualitativer Hinsicht ein Erfolg, viele Kritiker lobten Netflix für die Science-Fiction-Mysteryserie. Zuschauerzahlen gibt es von Netflix bekanntlich keine.

Der neue Durchlauf wird nun neun, statt wie in der ersten Staffel acht, Folgen umfassen. Inhaltlich spielt die zweite Staffel rund ein Jahr nach der ersten. Inzwischen hat sich in der US-Kleinstadt Hawkins nach den gruseligen Ereignissen aus dem Vorjahr scheinbar wieder alles normalisiert. Will Byers wurde aus der anderen Dimension gerettet. Doch schon bald stellt sich heraus, dass die Stadt und ihre Einwohner weiter gefährdet sind.

Some doors can't be closed. #StrangerThings2 arrives on October 27. pic.twitter.com/NALL5HQalg — Stranger Things (@Stranger_Things) 11. Juli 2017

