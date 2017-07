Sky bringt den "Star Wars"-Channel zurück

© Sky

Nachdem bereits im vergangenen Jahr Sky Hits zwei Wochen lang durch den Themen-Channel Sky Cinema Star Wars HD ersetzt wurde, wird das gleiche Spiel auch dieses Jahr stattfinden. Neben bekanntem Programm wird nun aber auch "Rogue One" ausgestrahlt.



12.07.2017 - 14:22 Uhr von Kevin Hennings 12.07.2017 - 14:22 Uhr

Bevor "Star Wars"-Fans am 14. Dezember endlich erfahren, was es mit den "letzten Jedi" auf sich hat, können sie ihre Franchise-Kenntnisse noch einmal ordentlich auffrischen. Der Pay-TV-Sender Sky ersetzt nämlich auch dieses Jahr seinen Ableger Sky Hits durch die Pop-Up-Vertretung Sky Cinema Star Wars HD. Im Gegensatz zu den letztjährigen Themenwochen, wird nun aber auch der zuletzt veröffentlichte Film "Rogue One: A Star Wars Story" Erstausstrahlung im deutschsprachigen Raum feiern. Das Special wird von Montag, dem 28. August, bis Sonntag, den 10. September, laufen. "Rogue One" wird am Sonntag, den 3. September, zur besten Sendezeit gezeigt.

"Rogue One" schildert die Vorgeschichte zu "Krieg der Sterne" und behandelt eine Gruppe von Rebellen, welche die Baupläne einer imperialen Superwaffe, dem Todesstern, unter Aufopferung ihres Lebens stehlen. Dabei funktioniert der Film als Teil einer Anthology-Reihe, gehört also nicht zu der neuen Haupttrilogie, die dieses Jahr mit Episode VIII in die zweite Runde geht.

2017 ist jedoch nicht nur das Jahr, in dem "Star Wars: Die letzten Jedi" auf die Leinwand kommt, sondern gleichzeitig auch das 40-jährige Jubiläum der Weltraumsaga von Lucasfilm Ltd. und Disney. Zu Ehren dieses Anlasses gibt es nicht nur die bekannten Spielfilme zu sehen, sondern auch zahlreiche Bonus-Programme in Form von 40 Featurettes, Dokus und Sky Eigenproduktionen, die einen Blick hinter die Kulissen gewähren sollen. Wie gewohnt können die Formate auch zeitlich flexibel auf Sky On Demand, Sky Go und per Sky Ticket angeschaut werden.

"Für Filmfans ist Sky sowohl im TV als auch im Streaming die erste Adresse", sagt Peter Schulz, SVP Programming and Planning Sky Deutschland. "Das beweisen wir tagtäglich mit den meisten Neustarts der erfolgreichsten Kinofilme auf Sky. Mehrmals im Jahr machen wir unseren Zuschauern zudem ein ganz besonderes Geschenk: einen monothematischen Pop-up-Sender - das gibt´s nur bei Sky."

