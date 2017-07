Sky startet große Werbekampagne für "Game of Thrones"

© Sky

Die siebte Staffel von "Game of Thrones" steht nach einem Jahr Wartezeit endlich in den Startlöchern und wird bei Sky zu sehen sein. Um die Fans noch etwas anzuheizen, startet der Pay-TV-Sender nun eine groß angelegte Marketingkampagne.



13.07.2017 - 12:22 Uhr von Kevin Hennings 13.07.2017 - 12:22 Uhr

Wenn sich am nächsten Montag die Pforten für die siebte Staffel von "Game of Thrones" öffnen, heißt es nicht nur "Der Winter ist da", sondern auch "Zeit zu zittern". Für das zweitgenannte Motto ist der Pay-TV-Sender Sky verantwortlich, der wenige Tage vor dem Staffelstart in Zusammenarbeit mit Serviceplan Campaign X eine Werbekampagne ausrollt, um die Fans auf die erste Folge "Dragonstone" einzustimmen. Neben klassischen überregionalen Print- und Display-Schaltungen sowie Stadtbildern, werden auch Sonderideen den Sender prägen, die sich rundum den "Wintereinbruch" drehen.

So kündigt Sky seit heute auf den Bildschirmen von Infoscreen und mit Radiospots auf zahlreichen Sendern, darunter Energy, bigFM und egoFM, einen drastischen Temperatursturz an. Dabei wird auf den Wintereinbruch angespielt, der am kommenden Montag durch "Game of Thrones" eintreffen wird. "Zum Schutz vor Minusgraden, Blitzeis und des Kältetods" wird deshalb empfohlen, zu Hause zu bleiben. Am Ende der Infoscreen-Motive, beziehungsweise des Radiospots, wird die Wetterwarnung aufgelöst und durch einen Hinweis auf die neue Staffel ersetzt.

Um die Kunde des Wetterumschwungs zu verkünden, werden auf den Social-Media-Kanälen von Sky bekannte Gesichter vertreten sein. So ist der aus "Game of Thrones" bekannte deutsche Schauspieler Tom Wlaschiha (spielt Jaqen H'ghar) mit dabei sowie mehrere prominente YouTuber, die allesamt in einem "Game of Thrones"-Clip zu sehen sein sollen, der für Samstag geplant ist.

"Zur exklusiven Premiere der neuen Staffel "Game of Thrones" starten wir die größte digitale Marketingkampagne für einen Serientitel bei Sky", sagt Arianna Saita, Senior Vice President Marketing bei Sky Deutschland. "Mitten im Hochsommer überraschen wir mit einer winterlichen Wettervorhersage und sorgen damit für Aufmerksamkeit. Vor allem eine junge Zielgruppe wird in den Social Media Kanälen mit zahlreichen Sonderideen und mit unserem neuen Streaming-Dienst Sky Ticket angesprochen."

