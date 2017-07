Super RTL: "Mistresses" finden den Weg ins Free-TV

© ABC

Nachdem die US-Dramaserie "Mistresses" 2013 das Licht der Welt erblickte und von Super RTL bereits für die TV-Saison 2014/15 angekündigt wurde, ist es nun auch endlich soweit. Die erste Staffel wird ab diesem August im Free-TV zu sehen sein.



14.07.2017 - 10:55 Uhr von Kevin Hennings 14.07.2017 - 10:55 Uhr

Die ABC-Dramaserie "Mistresses" ist ein Remake der gleichnamigen BBC-One-Serie und ging 2013 an den Start und feierte im vergangenen Jahr mit der vierten Staffel bereits ihren Abschluss. Nun kommt die Erzählung rund um die vier Freundinnen und ihrem komplizierten Privatleben auch zu uns ins Free-TV. So wird die erste von dreizehn Folgen der ersten Staffel am Mittwoch, den 23. August, ab 23 Uhr auf Super RTL anlaufen. Der Sender hatte die US-Serie eigentlich schon für 2014/15 angekündigt.

Die "Mistresses" setzen sich aus Savannah "Savi" Davis (Alyssa Milano), April Malloy (Rochelle Aytes), Karen Kim (Kim Yoon-jin) und Jossyln Carver (Jes Macallan) zusammen, die sich allesamt in ihren Dreißigern befinden und Probleme mit ihren Partnern haben. Mit Inspiration Richtung "Desperate Housewives" haben die Damen auch hier mit Geheimnissen, Verrat, Betrug und komplexen Beziehungen zu kämpfen. Unschuldig sind sie selbst nie, wenn es in das nächste Drama geht - doch stehen sich die vier Freundinnen stets zur Seite.

Nachdem das Network-Drama 2013 nach "Under the Dome" als beste Serie in der Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen bei ABC aufblühte, ging es wenig später bergab. Sowohl die Kritiken als auch die Einschaltquoten fielen immer tiefer, sodass für die Produktion von Good Talk Productions und ABC Signature Studios nach 52 Episoden und vier Staffeln Schluss war.

