SWR macht neues Comedyformat mit US-Komiker Doyle

Was macht Deutschland und die Deutschen eigentlich aus? Dieser Frage wollen US-Komiker John Doyle und fünf ausländische Reporter in einem neuen Comedyformat beim SWR auf den Grund gehen.



14.07.2017 - 11:25 Uhr von Timo Niemeier 14.07.2017 - 11:25 Uhr

Der SWR hat vier Ausgaben eines neuen Comedyformats angekündigt, das auf den Namen "Wie geht deutsch?" hört. Darin sollen der US-amerikanische Comedian John Doyle und fünf Reporter durch die Bundesrepublik reisen und herausfinden, was typisch deutsch ist. Doyle ist in den USA geboren worden und wuchs dort auch auf, schon seit einiger Zeit lebt er aber in Köln - er war auch schon in diversen deutschen Comedysendungen zu sehen. Die fünf Reporter heißen Eunsoon, Dalila, Firas, Sergio und Sanjay und haben ihre Wurzeln ebenfalls nicht in Deutschland. Sie kommen aus Südkorea, Kuba, Syrien, Mosambik und Indien.

Die Erkenntnisse der sechs Protagonisten gibt es am 31. August sowie am 7. September im Programm des SWR zu sehen. Der Sender zeigt ab 23:30 Uhr jeweils zwei Folgen des halbstündigen Comedyformats. Zur Sendung gehören Straßenumfragen und Reportage genauso wie Selbstversuche und "verdeckte Ermittlungen". Und so erkunden Doyle und seine Reporter unter anderem das Schlagerland Deutschland und beschäftigen sich mit der korrekten Mülltrennung im Land. Hinzu kommen die Fragen, über welche Witze die Deutschen lachen können und wie gut sie selbst ihre eigenen Sprichwörter kennen. "Wie geht deutsch?" beruht auf dem britischen Original "An Immigrant's Guide to Britain".

