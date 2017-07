Sky will im August ein Schweizer Angebot starten

© Sky

Die Planungen für einen Launch von Sky in der Schweiz sind offenbar weit fortgeschritten. Bereits im August will der Pay-TV-Sender große Teile seines Sport-Portfolios auch dort anbieten. Allzu viele Details sind aber noch nicht bekannt.



14.07.2017 - 22:32 Uhr von Alexander Krei 14.07.2017 - 22:32 Uhr

Sky drängt mit seinem Sport-Angebot auch den Schweizer Fernsehmarkt: Bereits im August soll das Programm an den Start gehen, wie aus den bereits angelegten Social-Media-Accounts hervorgeht. Ein Sky-Sprecher bestätigte am Abend entsprechende Planungen gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. "Wir befinden uns dazu in Gesprächen mit Partnern", sagte er. Weitere Details sollen in Kürze genannt werden.

Auf die Nachfrage der Schweizer Kollegen von "Blick Sport", ob es sich um das vollumfängliche Angebot handeln wurde, stellte Sky via Twitter klar, dass "ein großer Teil der Rechte von Sky Sport DE" auch auf Sky Sport CH verfügbar sein soll. Das große Bild auf dem Schweizer Twitter-Account von Sky zeigt unter anderem die Logos von Fußball-Bundesliga, Champions League, Europa League, DFB-Pokal, Wimbledon, Formel 1 und Handball-Bundesliga. Neben Deutschland ist Sky auch in Österreich vertreten.

Dass der Schweizer Markt für Sky relevant ist, zeigt indes der kürzlich erfolgte Erwerb von Homedia (DWDL.de berichtete). Das Unternehmen mit Sitz in Neuchatel betreibt nach Angaben des Bezahlsenders unter der Marke HollyStar die größte unabhängige Schweizer OTT-Plattform und bietet seinen Kunden verschiedene Streamingdienste via Web, Smart-TV, mobil sowie über diverse Kooperationen an. Insgesamt umfasst das Angebot derzeit mehr als 10.000 Film- und Serientitel.

Mit Blick auf den Sportbereich ist die Konkurrenz für Sky in der Schweiz durchaus beachtlich. Aktuell buhlen etwa Teleclub, Mysports und DAZN mit eigenen Bezahl-Angeboten um Kunden.

