Alexander Bommes bleibt dem NDR weitere Jahre treu

Alexander Bommes wird auch in den kommenden Jahren für den NDR vor der Kamera stehen. Man wird ihn also noch häufiger den Satz sagen hören "Die Jagd beginnt".



17.07.2017 - 11:39 Uhr von Uwe Mantel 17.07.2017 - 11:39 Uhr

Alexander Bommes und der NDR setzen ihre Zusammenarbeit fort. Der Moderator wird somit im Ersten weitere Folgen der Quizsendung "Gefragt - Gejagt" präsentieren, sowohl am Vorabend sowie in einzelnen Ausgaben auch wieder in der Primetime. Im NDR Fernsehen bleibt er zudem weiterhin Gastgeber der freitäglichen Talkshow "Tietjen und Bommes".

Lutz Marmor, NDR Intendant: "Alexander Bommes ist sympathisch, schlagfertig, schnell im Kopf und selbstironisch. Ich freue mich auf viele neue unterhaltsame spannende, und auch lehrreiche Sendungen mit Alexander Bommes." Alexander Bommes: "Eine abwechslungsreiche und erfolgreiche Zeit geht weiter. Ich bin sehr gespannt auf die kommenden Aufgaben und blicke frohgemut in die Zukunft."

Auch im Sport-Bereich bleibt Bommes der ARD treu und wird neben der "Sportschau" auch weiterhin den "Sportschau-Club" präsentieren.

