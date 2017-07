Oliver Petszokat kehrt zu "Rote Rosen" zurück

© ARD/Nicole Manthey

Nachdem er schon im vergangenen Jahr als René Siegel in "Rote Rosen" zu sehen war, übernimmt Oliver Petszokat nun erneut eine Gastrolle in der ARD-Telenovela und wird bald für rund vier Wochen zu sehen sein.



17.07.2017 - 11:41 Uhr von Timo Niemeier 17.07.2017 - 11:41 Uhr

Die ARD-Telenovela "Rote Rosen" fährt nach wie vor täglich gute Quoten ein und bildet ein starkes Doppel mit "Sturm der Liebe". Und während bei der zweitgenannten Serie zuletzt einige Neuzugänge und Abschiede bekannt wurden, so übernimmt etwa Larissa Marolt eine Rolle in der Serie, zieht nun auch "Rote Rosen" nach. Hier wird schon bald Oliver Petszokat zu sehen sein.

Der Schauspieler und Sänger stand im vergangenen Jahr bereits für einige Folgen der Telenovela vor der Kamera, nun kehrt er als René Siegel zurück. Erstmals zu sehen sein wird er voraussichtlich Anfang September, für rund vier Wochen wird er dann einen Hausboot-Skipper spielen. Produziert wird "Rote Rosen" von der Studio Hamburg Serienwerft.

Darum geht es in Petszokats Storyline: René Siegel hat gerade ein Hausboot bekommen, voller Vorfreude erzählt er Eliane da Silva (Samantha Viana) von seinem neuen Traumschiff, von dem die Welt rundherum so viel bunter und attraktiver aussieht. Nur, dass der Motor schon etwas altersschwach ist und dringend einer Überholung bedarf, stört etwas. Doch das soll demnächst auf der Werft in Geesthacht behoben werden. Carla Saravakos (Maria Fuchs) hört zufällig von diesem schwimmenden Traum und ist sogleich entzückt von der Idee, das romantische Boot zur schwimmenden Dinner-Suite ihres Restaurants "Carlas" zu machen. Auch René ist entzückt - von Carla. Und so gibt das Hausboot Anlass zu unterschiedlichsten Träumereien: der verliebte René träumt von Carla, diese von einer originellen Dinner-Location für ihr Restaurant und ihr Ehemann Torben von romantischen Sonnenuntergängen auf dem Wasser. Doch der umtriebige Charmebolzen René hat noch ganz andere Pläne.

