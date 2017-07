Nitro setzt Crime-Serie "Longmire" im August fort

© Fox Networks Group Germany

Ende August kehrt nach über einem Jahr Free-TV-Pause "Longmire" zurück zu Nitro. Die US-amerikanische Krimiserie geht dann in die vierte Staffel und zeigt einmal mehr den alteingesessenen Sheriff, der seinen Ruhestand frühzeitig beendete.



18.07.2017 - 12:26 Uhr von Kevin Hennings 18.07.2017 - 12:26 Uhr

Nachdem der Pay-TV-Sender Fox gerade mit der Ausstrahlung der vierten Staffel von "Longmire" begonnen hat, hat nun auch Nitro die Free-TV-Ausstrahlung neuer Folgen der US-amerikanische Crime-Serie bekanntgegeben. So läuft am Samstag, den 26. August um 22:50 Uhr die Folge "Am Fluss", die den Start der zehnteiligen vierten Staffel einläutet. Gezeigt wird die neue Staffel in wöchentlicher Dosis.

Zu Beginn der neuen Folgen können der Sheriff und seine Deputys erst einmal aufatmen: Der geheimnisvolle "Weiße Krieger", der Deputy Branch Connally (Bailey Chase) zuletzt noch erbarmungslos verfolgt hatte, ist tot. Der Sheriff hat die Unschuld seines besten Freundes Henry Standing Bear (Lou Diamond Phillips) bewiesen und ihn so aus dem Gefängnis befreit. Zudem kann der lange ungesühnte Mord an Walts Ehefrau allem Anschein nach endlich aufgeklärt werden, denn Walt glaubt, den Mörder identifiziert zu haben.

Außerdem wendet sich Vics (Katee Sackhoff) Privatleben zum Besseren - sie ist frisch von Sean (Michael Mosley) geschieden. Doch das Glück in Absaroka County ist nicht von langer Dauer: Mit der Eröffnung eines neuen Casinos im Reservat halten neue Probleme Einzug in Walts beschauliches Revier. Noch dazu stellt sich heraus, dass es Menschen gibt, die die Vergangenheit nicht ruhen lassen können - bis sie nach vielen Jahren für ein lange zurückliegendes Unrecht blutige Rache schwören.

Obwohl in den Vereinigten Staaten bereits die fünfte Staffel von "Longmire" ausgestrahlt und eine finale sechste angekündigt wurde, sah es für den alteingesessenen Sheriff bis letzten November noch alles andere als rosig aus. Eigentlich hatte A&E seine Serie bereits nach der dritten Staffel eingestellt, ehe Netflix einsprang und die auf der bekannten Buchreiche "Walt Longmire" basierende Serie kurzerhand um drei weitere Staffeln verlängern ließ.

Teilen