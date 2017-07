Carlos Hertel leitet neuen Weltvertrieb der Bavaria Media

© DWDL © Bavaria Media

Nach dem Rückzug aus Global Screen kümmert man sich bei Bavaria nun wieder selbst um den weltweiten Vertrieb seiner Produktionen. Dafür verantwortlich zeichnet künftig Carlos Hertel, der von Tele München zu Bavaria wechselt.



18.07.2017 - 12:25 Uhr von Uwe Mantel 18.07.2017 - 12:25 Uhr

Carlos Hertel übernimmt als Director of International Sales die Leitung des neuen TV-Weltvertriebs der Bavaria Media. Im Zuge der Entflechtung der Beteiligungen hatte sich Bavaria Film im Frühjahr aus dem bislang gemeinsam mit Telepool betriebenen Unternehmen Global Screen zurückgezogen und nimmt dieses Aufgabenfeld nun unter dem Namen Bavaria Media International nun wieder selbst in die Hand.

Carlos Hertel kommt von der Tele München Gruppe, für die er acht Jahre lang den Weltvertrieb leitete. Zuvor war er sechs Jahre lang in verschiedenen Positionen bei Telepool tätig. Für Hertel ist es aber auch eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Gestartet hat er seine Karriere einst im TV-Weltvertrieb der Bavaria.

Dr. Rolf Moser, Geschäftsführer Bavaria Media GmbH: "Wir freuen uns, mit Carlos Hertel einen ehemaligen ‚Bavarianer‘ wieder zurück zu seinen Wurzeln geholt zu haben. Mit seiner Vielsprachigkeit, seinem weitreichenden Branchennetzwerk und seiner jahrelangen Vertriebserfahrung ist er der ideale Kopf für unsere neue internationale Vertriebseinheit." Carlos Hertel selbst sagt: "Ich freue mich sehr, in die Bavaria zurückzukehren und auf die spannende Aufgabe, den TV-Weltvertrieb wieder erfolgreich am Markt zu etablieren. Angesichts des großen und attraktiven Rechtestocks der Bavaria Media und eines tollen Teams bin ich zuversichtlich, dass wir an unsere alten Erfolge anknüpfen und diese ausbauen werden."

