Der BR begleitet WGs bei der Mitbewohner-Suche

© BR

Das BR Fernsehen nimmt Anfang August eine neue Reihe ins Programm, bei der man WGs bei der Suche nach neuen Mitbewohnern über die Schulter schaut. In jeder der sechs Folgen geht es um eine andere Wohngemeinschaft.



19.07.2017 - 18:12 Uhr von Timo Niemeier 19.07.2017 - 18:12 Uhr

Demnächst beginnt das Wintersemester und im Vorfeld sind da besonders viele (angehende) Studenten auf Wohnungssuche, viele von ihnen nehmen sich aufgrund finanziell knapper Mittel ein Zimmer in einer WG. Der BR nimmt das nun zum Anlass und startet Anfang August die neue Sendung "Wer zieht ein?". Sechs Folgen der neuen Reihe werden zu sehen sein, los geht’s am 3. August ab 22:45 Uhr.

Der Sender begleitet in dem Format Wohngemeinschaften, die auf der Suche nach neuen Mitbewohnern sind. In jeder der sechs Folgen wird eine WG aus einem anderen Ort in Bayern vorgestellt. Die bisherigen Bewohner zeigen die Wohnung und beschreiben, was sie sich vom neuen Mitbewohner wünschen. Es geht allerdings nicht nur um Studenten-WGs, sondern auch um WGs auf dem Land oder um eine Multikulti-WG.

Nachdem die WGs vorgestellt worden sind, folgt das Casting, bei dem sich die Interessenten von ihrer besten Seite zeigen. Vor und nach den Vorstellungsgesprächen werden die Bewerber interviewt. Auch die WG-Bewohner tauschen sich vor der Kamera über die Kandidaten aus. Die vielversprechendsten Bewerber treten noch einmal in einer zweiten Runde an, an deren Ende die WG-Bewohner vor der Entscheidung stehen, mit wem sie in Zukunft zusammenleben wollen.

Teilen